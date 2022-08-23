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شاهد.. القنفذة وعدد من مراكزها تشهد هطول أمطار غزيرة وعواصف رملية

تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض القرى

شهدت محافظة القنفذة وعدد من مراكزها عصر ومساء اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة، خصوصاً المراكز الشرقية والشمالية، منها بني عيسى وحرب والمظيلف وأحد بني زيد، مصحوبة برياح وعواصف رعدية سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وأسهمت في تلطيف وبرودة الأجواء، ولازال البرق والسحب تحيط بأجواء المحافظة حتى الساعات الأولى من مساء الجمعة، مبشرة بمزيد من الهطول خلال الساعات المقبلة.

وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن بعض القرى، وتوقف الحركة المرورية ببعض الأودية.

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شاهد.. القنفذة وعدد من مراكزها تشهد هطول أمطار غزيرة وعواصف رملية
سبق

شهدت محافظة القنفذة وعدد من مراكزها عصر ومساء اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة، خصوصاً المراكز الشرقية والشمالية، منها بني عيسى وحرب والمظيلف وأحد بني زيد، مصحوبة برياح وعواصف رعدية سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وأسهمت في تلطيف وبرودة الأجواء، ولازال البرق والسحب تحيط بأجواء المحافظة حتى الساعات الأولى من مساء الجمعة، مبشرة بمزيد من الهطول خلال الساعات المقبلة.

وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن بعض القرى، وتوقف الحركة المرورية ببعض الأودية.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
08:37 PM

شاهد.. القنفذة وعدد من مراكزها تشهد هطول أمطار غزيرة وعواصف رملية

تسببت في انقطاع الكهرباء عن بعض القرى

A A A
حسن العيسي - القنفذة
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2,623

شهدت محافظة القنفذة وعدد من مراكزها عصر ومساء اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة، خصوصاً المراكز الشرقية والشمالية، منها بني عيسى وحرب والمظيلف وأحد بني زيد، مصحوبة برياح وعواصف رعدية سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وأسهمت في تلطيف وبرودة الأجواء، ولازال البرق والسحب تحيط بأجواء المحافظة حتى الساعات الأولى من مساء الجمعة، مبشرة بمزيد من الهطول خلال الساعات المقبلة.

وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن بعض القرى، وتوقف الحركة المرورية ببعض الأودية.

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