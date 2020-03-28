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"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل: تيماء وأملج والوجه وتستمر إلى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل مدن: تيماء، وأملج، والوجه، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل مدن: تيماء، وأملج، والوجه، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:54 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:16 PM

"الأرصاد" تنبّه: رياح نشطة وسحب رعدية على تبوك

تشمل: تيماء وأملج والوجه وتستمر إلى 8 مساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
5,124

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وسحب رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل مدن: تيماء، وأملج، والوجه، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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