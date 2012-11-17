وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز.

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-17 أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 12:17 PM

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز المديرية عبر تويتر: لم يقع أي إصابات ولله الحمد





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أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.