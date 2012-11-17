أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا نشب بشاحنة في حي الملز.
وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: مدني #الرياض يخمد حريقًا اندلع في شاحنة بحي الملز، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.