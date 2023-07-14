النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. ظهور أهرامات فرعونية وسط روسيا.. هنا التفاصيل

لعشقها للآثار القديمة وأسراره التى لم تكتشف

كشفت وسائل الإعلام الروسية عن قيام عائلة روسية في قرية ستينكا الواقعة على بعد 12 كيلومتراً من مدينة سان بطرسبرغ الروسية الشهيرة بتشييد هرم حجري يشبه تماماً هرم "خوفو" الشهير في محافظة الجيزة المصرية، غير أن الأخير أكبر حجماً من "الهرم الروسي" بـ 19 مرة، وفق "يورونيوز".

وأقامت العائلة "الهرم الروسي"، في حديقة منزلها الصيفي، مشيّداً من الكتل الخرسانية، بارتفاع تسعة أمتار وبعمق يحاكي المسافة المذكورة، ويبلغ طول قاعدة ضلعه 13 متراً، ويزن الهيكل حوالي 400 طن وأبرزت العائلة أن تشييد الهرم الروسي جاء حباً في هذا الأثر الإنساني المبهر والذي لم يكتشف سره حتى اليوم.

روسيا قرية ستينكا

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بالفيديو.. ظهور أهرامات فرعونية وسط روسيا.. هنا التفاصيل
سبق

كشفت وسائل الإعلام الروسية عن قيام عائلة روسية في قرية ستينكا الواقعة على بعد 12 كيلومتراً من مدينة سان بطرسبرغ الروسية الشهيرة بتشييد هرم حجري يشبه تماماً هرم "خوفو" الشهير في محافظة الجيزة المصرية، غير أن الأخير أكبر حجماً من "الهرم الروسي" بـ 19 مرة، وفق "يورونيوز".

وأقامت العائلة "الهرم الروسي"، في حديقة منزلها الصيفي، مشيّداً من الكتل الخرسانية، بارتفاع تسعة أمتار وبعمق يحاكي المسافة المذكورة، ويبلغ طول قاعدة ضلعه 13 متراً، ويزن الهيكل حوالي 400 طن وأبرزت العائلة أن تشييد الهرم الروسي جاء حباً في هذا الأثر الإنساني المبهر والذي لم يكتشف سره حتى اليوم.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:22 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
01:30 PM

بالفيديو.. ظهور أهرامات فرعونية وسط روسيا.. هنا التفاصيل

لعشقها للآثار القديمة وأسراره التى لم تكتشف

A A A
خالد خليل - الرياض
1
2,775

كشفت وسائل الإعلام الروسية عن قيام عائلة روسية في قرية ستينكا الواقعة على بعد 12 كيلومتراً من مدينة سان بطرسبرغ الروسية الشهيرة بتشييد هرم حجري يشبه تماماً هرم "خوفو" الشهير في محافظة الجيزة المصرية، غير أن الأخير أكبر حجماً من "الهرم الروسي" بـ 19 مرة، وفق "يورونيوز".

وأقامت العائلة "الهرم الروسي"، في حديقة منزلها الصيفي، مشيّداً من الكتل الخرسانية، بارتفاع تسعة أمتار وبعمق يحاكي المسافة المذكورة، ويبلغ طول قاعدة ضلعه 13 متراً، ويزن الهيكل حوالي 400 طن وأبرزت العائلة أن تشييد الهرم الروسي جاء حباً في هذا الأثر الإنساني المبهر والذي لم يكتشف سره حتى اليوم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,131
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,833
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,021

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة