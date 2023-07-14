بالفيديو.. ظهور أهرامات فرعونية وسط روسيا.. هنا التفاصيل

لعشقها للآثار القديمة وأسراره التى لم تكتشف

كشفت وسائل الإعلام الروسية عن قيام عائلة روسية في قرية ستينكا الواقعة على بعد 12 كيلومتراً من مدينة سان بطرسبرغ الروسية الشهيرة بتشييد هرم حجري يشبه تماماً هرم "خوفو" الشهير في محافظة الجيزة المصرية، غير أن الأخير أكبر حجماً من "الهرم الروسي" بـ 19 مرة، وفق "يورونيوز".

وأقامت العائلة "الهرم الروسي"، في حديقة منزلها الصيفي، مشيّداً من الكتل الخرسانية، بارتفاع تسعة أمتار وبعمق يحاكي المسافة المذكورة، ويبلغ طول قاعدة ضلعه 13 متراً، ويزن الهيكل حوالي 400 طن وأبرزت العائلة أن تشييد الهرم الروسي جاء حباً في هذا الأثر الإنساني المبهر والذي لم يكتشف سره حتى اليوم.