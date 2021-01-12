النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سحب جنوب الرياض.. "الحصيني": 6 مدن تسجّل أقل حرارة بالمملكة

حدّد الفجر موعداً للرصد وقال: الباحة "2" °C وسبت العلايا "4"°C

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، إن فجر اليوم الثلاثاء سجّلت فيه 6 من المدن الجنوبية الغربية حرارة أقل على مستوى المملكة.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": الباحة تسجل "2" °C، وسبت العلايا "4"°C.

وتابع: بينما الرياض تسجل "8" °C، ومكة المكرّمة "18" °C، والمدينة المنوّرة "15"°C، والدمام "9"°C، وأعلى درجة حرارة جدة "24" °C.

وأردف: "سحب على جنوب منطقة الرياض، والجنوبية الغربية".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سحب جنوب الرياض.. "الحصيني": 6 مدن تسجّل أقل حرارة بالمملكة
سبق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، إن فجر اليوم الثلاثاء سجّلت فيه 6 من المدن الجنوبية الغربية حرارة أقل على مستوى المملكة.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": الباحة تسجل "2" °C، وسبت العلايا "4"°C.

وتابع: بينما الرياض تسجل "8" °C، ومكة المكرّمة "18" °C، والمدينة المنوّرة "15"°C، والدمام "9"°C، وأعلى درجة حرارة جدة "24" °C.

وأردف: "سحب على جنوب منطقة الرياض، والجنوبية الغربية".

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:39 AM

سحب جنوب الرياض.. "الحصيني": 6 مدن تسجّل أقل حرارة بالمملكة

حدّد الفجر موعداً للرصد وقال: الباحة "2" °C وسبت العلايا "4"°C

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,665

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، إن فجر اليوم الثلاثاء سجّلت فيه 6 من المدن الجنوبية الغربية حرارة أقل على مستوى المملكة.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": الباحة تسجل "2" °C، وسبت العلايا "4"°C.

وتابع: بينما الرياض تسجل "8" °C، ومكة المكرّمة "18" °C، والمدينة المنوّرة "15"°C، والدمام "9"°C، وأعلى درجة حرارة جدة "24" °C.

وأردف: "سحب على جنوب منطقة الرياض، والجنوبية الغربية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,750

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان
الحكمة قرار

الحكمة قرار

مها الجبر
قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

قمة التوافق تعيد ترتيب البيت الخليجي

علي آل شرمة
الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة