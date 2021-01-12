سحب جنوب الرياض.. "الحصيني": 6 مدن تسجّل أقل حرارة بالمملكة

حدّد الفجر موعداً للرصد وقال: الباحة "2" °C وسبت العلايا "4"°C

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، إن فجر اليوم الثلاثاء سجّلت فيه 6 من المدن الجنوبية الغربية حرارة أقل على مستوى المملكة.

وأضاف عبر حسابه على "تويتر": الباحة تسجل "2" °C، وسبت العلايا "4"°C.

وتابع: بينما الرياض تسجل "8" °C، ومكة المكرّمة "18" °C، والمدينة المنوّرة "15"°C، والدمام "9"°C، وأعلى درجة حرارة جدة "24" °C.

وأردف: "سحب على جنوب منطقة الرياض، والجنوبية الغربية".