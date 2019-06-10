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بدء علاج الأورام بالحقن الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي

نقلة نوعية تهدف إلى التقليل من تكبد المستفيدين عناء السفر

بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن.

وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

وبدأ العلاج عن طريق الفم منذ أكثر من ستة شهور، فيما يعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً.

وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، حيث تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر.

ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره ليشمل جميع أنواع الأورام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء علاج الأورام بالحقن الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي
سبق

بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن.

وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

وبدأ العلاج عن طريق الفم منذ أكثر من ستة شهور، فيما يعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً.

وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، حيث تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر.

ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره ليشمل جميع أنواع الأورام.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
03:33 PM

بدء علاج الأورام بالحقن الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي

نقلة نوعية تهدف إلى التقليل من تكبد المستفيدين عناء السفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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بدأ مستشفى حفرالباطن المركزي تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن.

وقد أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية.

وبدأ العلاج عن طريق الفم منذ أكثر من ستة شهور، فيما يعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً.

وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، حيث تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر.

ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره ليشمل جميع أنواع الأورام.

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