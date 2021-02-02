النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 310 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر" سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 8618.57 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.43%.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي "نمو"، اليوم، منخفضاً 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مؤشر" سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 8618.57 نقطة
سبق

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.43%.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي "نمو"، اليوم، منخفضاً 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
04:04 PM

مؤشر" سوق الأسهم" يغلق منخفضاً عند 8618.57 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 200 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
268

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 29.86 نقطة ليقفل عند مستوى 8618.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وحلواني إخوان، والبحر الأحمر، والمتحدة للتأمين، وصادرات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: جازادكو، وملاذ للتأمين، ووقت اللياقة، وإسمنت العربية، وأمانة للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و8.43%.

وكانت أسهم شركات: المصافي، وكيان السعودية، والبحر الأحمر، وأبو معطي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: المصافي، وأبو معطي، والفخارية، وبحر العرب، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي "نمو"، اليوم، منخفضاً 167.25 نقطة ليقفل عند مستوى 25067.24 نقطة، وبتداولات بلغت 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 860 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,305
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة