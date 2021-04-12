صحة مكة وقنصل إندونيسيا يناقشان شؤون العمرة وسبل التعاون

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا لدى المملكة العربية السعودية، السيد إيكو هارتونو، وعددًا من المسؤولين بالقنصلية؛ لمناقشة شؤون العمرة لهذا العام ١٤٤٢هـ وبحث سبل التعاون بين الجانبين وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الإندونيسيين.

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزه مطير، أنه جرى خلال القاء مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الإندونيسيين.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا بصحة الإنسان، سواء كان مقيمًا على أرضها أو زائرًا، مؤكداً حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة، حمد بن فيحان العتيبي، أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة في المنشآت الصحية.

مقدراً جهود الجمهورية الإندونيسية بالتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحرصهم على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.