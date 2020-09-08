النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعيين "علي بن حسن المالكي" شيخاً لقبيلة بني حرب بمحافظة ميسان

قال: نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين

صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين الشيخ علي بن حسن بن عبدالله بن فاضل المالكي، شيخاً لقبيلة بني حرب من بني مالك بمحافظة ميسان خلفًا لوالده رحمه الله.

وبتلك المناسبة، عبر الشيخ علي المالكي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

وأكّد "المالكي" قائلًا: "نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحت راية التوحيد داعياُ الله أن يحفظ ربوع هذا البلد الكريم وأن يديم عزه وقيادته الرشيدة ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يسدد جنودنا البواسل وأبطال الأمن والصحة في خدمة الوطن الغالي وحماية حدوده ومقدساته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعيين "علي بن حسن المالكي" شيخاً لقبيلة بني حرب بمحافظة ميسان
سبق

صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين الشيخ علي بن حسن بن عبدالله بن فاضل المالكي، شيخاً لقبيلة بني حرب من بني مالك بمحافظة ميسان خلفًا لوالده رحمه الله.

وبتلك المناسبة، عبر الشيخ علي المالكي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

وأكّد "المالكي" قائلًا: "نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحت راية التوحيد داعياُ الله أن يحفظ ربوع هذا البلد الكريم وأن يديم عزه وقيادته الرشيدة ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يسدد جنودنا البواسل وأبطال الأمن والصحة في خدمة الوطن الغالي وحماية حدوده ومقدساته.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
02:32 PM

تعيين "علي بن حسن المالكي" شيخاً لقبيلة بني حرب بمحافظة ميسان

قال: نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,026

صدر أمر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتعيين الشيخ علي بن حسن بن عبدالله بن فاضل المالكي، شيخاً لقبيلة بني حرب من بني مالك بمحافظة ميسان خلفًا لوالده رحمه الله.

وبتلك المناسبة، عبر الشيخ علي المالكي عن بالغ شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مثمناً له هذه الثقة الغالية.

وأكّد "المالكي" قائلًا: "نحن في خدمة هذا الوطن المعطاء تحت راية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتحت راية التوحيد داعياُ الله أن يحفظ ربوع هذا البلد الكريم وأن يديم عزه وقيادته الرشيدة ذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يسدد جنودنا البواسل وأبطال الأمن والصحة في خدمة الوطن الغالي وحماية حدوده ومقدساته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,754
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

واقعیة التعلیم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بین المنزلتین..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني
السعودية.. والحرب على الفساد

السعودية.. والحرب على الفساد

غسان محمد عسيلان
"الفشليستا".. بكسر اللام

"الفشليستا".. بكسر اللام

فراس طرابلسي
جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

جمعية ألزهايمر.. جهود إنسانية ومتعددة واستثنائية

حواء القرني
الوسطية وأساليب الإخوان

الوسطية وأساليب الإخوان

علي آل شرمة
صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة