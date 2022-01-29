افتتاح الطريق الدائري الأول بمكة.. مطلع شعبان

بعد ترتيبات الهيئة الملكية لآلية التسليم المبدئي

تعتزم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فتح الطريق الدائري الأول بمكة المكرمة، أمام الحركة المرورية، مطلع شعبان المقبل.

وعقد أمين ‫مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية الدكتور بسام غلمان، اجتماعًا مع الجهات المعنية، في مقر الهيئة الملكية بمكة المكرمة؛ لمناقشة جاهزية الطريق الدائري الأول استعدادًا لفتحه أمام الحركة المرورية، مطلع شعبان المقبل، والاتفاق على آلية التسليم المبدئي.