النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام "روحاني".. فما السبب؟

الرئيس دعا مواطنيه إلى اختيار السلام

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، بإعدام الرئيس الإيراني حسن روحاني ألف مرة، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".

وفي تغريدة عبر على "تویتر"، قال "ذو النوري: "إن الغالبية العظمى من الإيرانيين لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك، بمنطقك يا روحاني، يجب على خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز".

وكان "روحاني" قد تحدث خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي عن الصلح الذي أبرمه الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية بن أبي سفيان، فُسر حديثه على أنه دعوة للتفاوض والسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا "روحاني" في ذلك الحديث الإيرانيين إلى أن يكونوا رجال سلام في زمن السلام، ورجال حرب في زمن الحرب، مشيرا إلى أن إيران تخطئ إذا حاربت في زمن السلام، وصالحت في زمن الحرب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام "روحاني".. فما السبب؟
سبق

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، بإعدام الرئيس الإيراني حسن روحاني ألف مرة، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".

وفي تغريدة عبر على "تویتر"، قال "ذو النوري: "إن الغالبية العظمى من الإيرانيين لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك، بمنطقك يا روحاني، يجب على خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز".

وكان "روحاني" قد تحدث خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي عن الصلح الذي أبرمه الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية بن أبي سفيان، فُسر حديثه على أنه دعوة للتفاوض والسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا "روحاني" في ذلك الحديث الإيرانيين إلى أن يكونوا رجال سلام في زمن السلام، ورجال حرب في زمن الحرب، مشيرا إلى أن إيران تخطئ إذا حاربت في زمن السلام، وصالحت في زمن الحرب.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
05:30 PM

رئيس لجنة الأمن بالبرلمان الإيراني يطالب بإعدام "روحاني".. فما السبب؟

الرئيس دعا مواطنيه إلى اختيار السلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
192

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، بإعدام الرئيس الإيراني حسن روحاني ألف مرة، بحسب ما أورد اليوم السبت موقع "روسيا اليوم".

وفي تغريدة عبر على "تویتر"، قال "ذو النوري: "إن الغالبية العظمى من الإيرانيين لا ترضى بأقل من عزلك ومعاقبتك، بمنطقك يا روحاني، يجب على خامنئي أن يأمر بإعدامك ألف مرة حتى يرضي قلوب الشعب العزيز".

وكان "روحاني" قد تحدث خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي عن الصلح الذي أبرمه الحسن بن علي رضي الله عنهما مع معاوية بن أبي سفيان، فُسر حديثه على أنه دعوة للتفاوض والسلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا "روحاني" في ذلك الحديث الإيرانيين إلى أن يكونوا رجال سلام في زمن السلام، ورجال حرب في زمن الحرب، مشيرا إلى أن إيران تخطئ إذا حاربت في زمن السلام، وصالحت في زمن الحرب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,976
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة