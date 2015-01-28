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"السواحة" يبحث مع وزير الاستثمار البريطاني سبل تطوير التجارة بين البلدين

استعرضا إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في الرياض، مع وزير الاستثمار في كل من وزارة التجارة الدولية ووزارة إدارة الأعمال والطاقة والصناعة بالمملكة المتحدة اللورد جيري جريمستون، سبل تطوير الأعمال التجارية بين السعودية والمملكة المتحدة، وفرص الاستثمار، وذلك بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وناقش الاجتماع الذي استعرض فيه الوزير السواحة إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، -التي بوأت القطاع مكانةً رائدةً على مستوى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم-، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجال الابتكار.


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"السواحة" يبحث مع وزير الاستثمار البريطاني سبل تطوير التجارة بين البلدين
سبق

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في الرياض، مع وزير الاستثمار في كل من وزارة التجارة الدولية ووزارة إدارة الأعمال والطاقة والصناعة بالمملكة المتحدة اللورد جيري جريمستون، سبل تطوير الأعمال التجارية بين السعودية والمملكة المتحدة، وفرص الاستثمار، وذلك بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وناقش الاجتماع الذي استعرض فيه الوزير السواحة إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، -التي بوأت القطاع مكانةً رائدةً على مستوى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم-، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجال الابتكار.


28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
12:19 AM

"السواحة" يبحث مع وزير الاستثمار البريطاني سبل تطوير التجارة بين البلدين

استعرضا إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم في الرياض، مع وزير الاستثمار في كل من وزارة التجارة الدولية ووزارة إدارة الأعمال والطاقة والصناعة بالمملكة المتحدة اللورد جيري جريمستون، سبل تطوير الأعمال التجارية بين السعودية والمملكة المتحدة، وفرص الاستثمار، وذلك بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

وناقش الاجتماع الذي استعرض فيه الوزير السواحة إمكانات البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، -التي بوأت القطاع مكانةً رائدةً على مستوى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم-، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتعاون في مجال الابتكار.


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