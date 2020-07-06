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"التعليم" تعلن نقل 2806 معلمين ومعلمات لـ"سد الاحتياج"

وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة سابقًا

أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، ولضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت "الوزارة" في إعلانها إلى البيان الصادر من وزارة التعليم، والمتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل. مفيدة بأنه نظرًا لعدم استكمال تلك المتطلبات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها جميع دول العالم، وحرصًا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات النقل للعدد المحدد لسد الاحتياج.

وأكدت الوزارة اعتزازها بشراكة المعلمين والمعلمات معها، ودورهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا، وتفاعلهم الإيجابي الكبير مع طلابهم عن بُعد في إنهاء العام الدراسي بنجاح. مشيرة إلى ثقتها بوعيهم للظروف الحالية، ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه.

فهد الغبيوي عفيف عيسى الحربي الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن نقل 2806 معلمين ومعلمات لـ"سد الاحتياج"
سبق

أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، ولضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت "الوزارة" في إعلانها إلى البيان الصادر من وزارة التعليم، والمتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل. مفيدة بأنه نظرًا لعدم استكمال تلك المتطلبات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها جميع دول العالم، وحرصًا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات النقل للعدد المحدد لسد الاحتياج.

وأكدت الوزارة اعتزازها بشراكة المعلمين والمعلمات معها، ودورهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا، وتفاعلهم الإيجابي الكبير مع طلابهم عن بُعد في إنهاء العام الدراسي بنجاح. مشيرة إلى ثقتها بوعيهم للظروف الحالية، ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:37 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
12:12 AM

"التعليم" تعلن نقل 2806 معلمين ومعلمات لـ"سد الاحتياج"

وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة سابقًا

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
5
18,477

أعلنت وزارة التعليم إنهاء إجراءات نقل (2806) معلمين ومعلمات وفقًا لمعايير المفاضلة المعلنة منها سابقًا؛ وذلك لسد الاحتياج، ولضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأشارت "الوزارة" في إعلانها إلى البيان الصادر من وزارة التعليم، والمتضمن عمليات التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق؛ لتوفير المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل. مفيدة بأنه نظرًا لعدم استكمال تلك المتطلبات بسبب الظروف الاستثنائية التي تمرُّ بها جميع دول العالم، وحرصًا منها على ضمان سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 1442هـ، فقد تم إنهاء إجراءات النقل للعدد المحدد لسد الاحتياج.

وأكدت الوزارة اعتزازها بشراكة المعلمين والمعلمات معها، ودورهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا، وتفاعلهم الإيجابي الكبير مع طلابهم عن بُعد في إنهاء العام الدراسي بنجاح. مشيرة إلى ثقتها بوعيهم للظروف الحالية، ومتطلبات استمرار العملية التعليمية على أحسن وجه.

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