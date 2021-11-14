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افتتاح الجولة السابعة.. الهلال والوحدة يلتقيان بالفيصلي والأهلي

في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

يواجه غدًا فريقا الهلال "الثالث" والفيصلي "المتصدر" على صالة وزارة الرياضة بالرياض ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.


وفي مكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي "الثاني" الحاصل مؤخراً على بطولة بني ياس الدولية بالإمارات، وذلك على صالة نادي الوحدة.


وكانت الجولة انطلقت أمس؛ حيث حقق الترجي الفوز على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما حقق الخليج نقطة وحيدة رفع من خلالها رصيده إلى 8 نقاط، وبذات النتيجة تمكن الابتسام من تجاوز ضيفه الاتحاد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط، وتغلب ضمك على النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي النصر على رصيده السابق 8 نقاط، وحقق نادي الخويلدية الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الهداية عند 3 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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افتتاح الجولة السابعة.. الهلال والوحدة يلتقيان بالفيصلي والأهلي
سبق

يواجه غدًا فريقا الهلال "الثالث" والفيصلي "المتصدر" على صالة وزارة الرياضة بالرياض ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.


وفي مكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي "الثاني" الحاصل مؤخراً على بطولة بني ياس الدولية بالإمارات، وذلك على صالة نادي الوحدة.


وكانت الجولة انطلقت أمس؛ حيث حقق الترجي الفوز على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما حقق الخليج نقطة وحيدة رفع من خلالها رصيده إلى 8 نقاط، وبذات النتيجة تمكن الابتسام من تجاوز ضيفه الاتحاد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط، وتغلب ضمك على النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي النصر على رصيده السابق 8 نقاط، وحقق نادي الخويلدية الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الهداية عند 3 نقاط.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
06:03 PM

افتتاح الجولة السابعة.. الهلال والوحدة يلتقيان بالفيصلي والأهلي

في الدوري الممتاز للكرة الطائرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه غدًا فريقا الهلال "الثالث" والفيصلي "المتصدر" على صالة وزارة الرياضة بالرياض ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة.


وفي مكة المكرمة يستضيف فريق الوحدة نظيره الأهلي "الثاني" الحاصل مؤخراً على بطولة بني ياس الدولية بالإمارات، وذلك على صالة نادي الوحدة.


وكانت الجولة انطلقت أمس؛ حيث حقق الترجي الفوز على الخليج بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، فيما حقق الخليج نقطة وحيدة رفع من خلالها رصيده إلى 8 نقاط، وبذات النتيجة تمكن الابتسام من تجاوز ضيفه الاتحاد ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، في الوقت الذي رفع فيه الاتحاد رصيده إلى 7 نقاط، وتغلب ضمك على النصر بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي النصر على رصيده السابق 8 نقاط، وحقق نادي الخويلدية الفوز على الهداية بثلاثة أشواط مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الهداية عند 3 نقاط.

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