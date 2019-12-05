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بيشة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة و7 آلاف بلا مركز تأهيل

مطالبات بتوفير المركز لرعاية ذوي الهمم ويرفع عنهم المشقة

على الرغم من عدم وجود مركز لتأهيل المعاقين بمحافظة بيشة، احتفل فريق بيشة نيوم تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون في بيشة، باليوم العالمي للإعاقة وسط مطالبات العديد من أهالي بيشة منذ فترة طويلة بمقر لمركز تأهيل شامل للمعاقين.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة ما زال ذوو المعاقين البالغ عددهم 7000 معاق بمحافظة بيشة يحلمون بوجود هذا المركز الذي يغنيهم عن تكبد عناء السفر ومشقة الطريق بحثاً عن دار مختصة ترعى هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع.

وتمنت الناشطة الاجتماعية ورئيسة المسؤولية المجتمعية في جمعية الثقافة والفنون فرع بيشة موضي الدعرمي وجود مركز تأهيل لمعاقي محافظة بيشة؛ حتى يساعد المعاقين لممارسة حياتهم الطبيعية، وتسهيل انخراطهم في المجتمع.

وأقيم يوم أمس احتفال شمل فقرات منوعة ما بين مسابقات وورشة عمل بالرسم وقصائد، وشاركت فرقة أمواج الجنوب الاستعراضية وقدمت وصلة جميلة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم ذوي الاحتياجات الخاصة الشكر لفريق بيشة نيوم وقائدته سارة السبيعي، معبرين عن تقديرهم لمدير جمعية الثقافة والفنون فهيد آل جزوا على استضافته الفعالية في مبنى الجمعية.

جدير بالذكر أن الحفل أدخل الفرحة في قلوب أصحاب الهمم، وما ينقصهم فقط هو وجود مركز لرعايتهم.

اليوم العالمي للإعاقة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة و7 آلاف بلا مركز تأهيل
سبق

على الرغم من عدم وجود مركز لتأهيل المعاقين بمحافظة بيشة، احتفل فريق بيشة نيوم تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون في بيشة، باليوم العالمي للإعاقة وسط مطالبات العديد من أهالي بيشة منذ فترة طويلة بمقر لمركز تأهيل شامل للمعاقين.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة ما زال ذوو المعاقين البالغ عددهم 7000 معاق بمحافظة بيشة يحلمون بوجود هذا المركز الذي يغنيهم عن تكبد عناء السفر ومشقة الطريق بحثاً عن دار مختصة ترعى هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع.

وتمنت الناشطة الاجتماعية ورئيسة المسؤولية المجتمعية في جمعية الثقافة والفنون فرع بيشة موضي الدعرمي وجود مركز تأهيل لمعاقي محافظة بيشة؛ حتى يساعد المعاقين لممارسة حياتهم الطبيعية، وتسهيل انخراطهم في المجتمع.

وأقيم يوم أمس احتفال شمل فقرات منوعة ما بين مسابقات وورشة عمل بالرسم وقصائد، وشاركت فرقة أمواج الجنوب الاستعراضية وقدمت وصلة جميلة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم ذوي الاحتياجات الخاصة الشكر لفريق بيشة نيوم وقائدته سارة السبيعي، معبرين عن تقديرهم لمدير جمعية الثقافة والفنون فهيد آل جزوا على استضافته الفعالية في مبنى الجمعية.

جدير بالذكر أن الحفل أدخل الفرحة في قلوب أصحاب الهمم، وما ينقصهم فقط هو وجود مركز لرعايتهم.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
01:37 PM

بيشة تحتفل باليوم العالمي للإعاقة و7 آلاف بلا مركز تأهيل

مطالبات بتوفير المركز لرعاية ذوي الهمم ويرفع عنهم المشقة

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سعود الدعجاني - بيشة
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على الرغم من عدم وجود مركز لتأهيل المعاقين بمحافظة بيشة، احتفل فريق بيشة نيوم تحت مظلة جمعية الثقافة والفنون في بيشة، باليوم العالمي للإعاقة وسط مطالبات العديد من أهالي بيشة منذ فترة طويلة بمقر لمركز تأهيل شامل للمعاقين.

ومع الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة ما زال ذوو المعاقين البالغ عددهم 7000 معاق بمحافظة بيشة يحلمون بوجود هذا المركز الذي يغنيهم عن تكبد عناء السفر ومشقة الطريق بحثاً عن دار مختصة ترعى هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع.

وتمنت الناشطة الاجتماعية ورئيسة المسؤولية المجتمعية في جمعية الثقافة والفنون فرع بيشة موضي الدعرمي وجود مركز تأهيل لمعاقي محافظة بيشة؛ حتى يساعد المعاقين لممارسة حياتهم الطبيعية، وتسهيل انخراطهم في المجتمع.

وأقيم يوم أمس احتفال شمل فقرات منوعة ما بين مسابقات وورشة عمل بالرسم وقصائد، وشاركت فرقة أمواج الجنوب الاستعراضية وقدمت وصلة جميلة مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقدم ذوي الاحتياجات الخاصة الشكر لفريق بيشة نيوم وقائدته سارة السبيعي، معبرين عن تقديرهم لمدير جمعية الثقافة والفنون فهيد آل جزوا على استضافته الفعالية في مبنى الجمعية.

جدير بالذكر أن الحفل أدخل الفرحة في قلوب أصحاب الهمم، وما ينقصهم فقط هو وجود مركز لرعايتهم.

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