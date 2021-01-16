النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.. "رئاسة الحرمين" توفِّر جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الجهاز على شكل صندوق مكعب من الألمنيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.

وأضاف "الجابري" بأن الجهاز يتسع لستة كتب، ويتم في الساعة تعقيم أكثر من ١٠٠ كتاب بمعدل ستة كتب في دقيقتين. ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكدًا أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪، ولأكثر من كتاب في الوقت نفسه.

يُشار إلى أن تلك الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

رئاسة شؤون الحرمين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.. "رئاسة الحرمين" توفِّر جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات
سبق

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الجهاز على شكل صندوق مكعب من الألمنيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.

وأضاف "الجابري" بأن الجهاز يتسع لستة كتب، ويتم في الساعة تعقيم أكثر من ١٠٠ كتاب بمعدل ستة كتب في دقيقتين. ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكدًا أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪، ولأكثر من كتاب في الوقت نفسه.

يُشار إلى أن تلك الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:16 PM

بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.. "رئاسة الحرمين" توفِّر جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
439

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازًا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الجهاز على شكل صندوق مكعب من الألمنيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.

وأضاف "الجابري" بأن الجهاز يتسع لستة كتب، ويتم في الساعة تعقيم أكثر من ١٠٠ كتاب بمعدل ستة كتب في دقيقتين. ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكدًا أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪، ولأكثر من كتاب في الوقت نفسه.

يُشار إلى أن تلك الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,383
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد
"خلي الحضانة لأبوها"..!

"خلي الحضانة لأبوها"..!

أحمد عجب
السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة