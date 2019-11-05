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بعد أن كشفتها مشيتها الغريبة.. القبض على روسية حاولت تهريب "ذهب" في حذائها

كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة

أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها نحو كيلوجرامين من الذهب؛ وذلك بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيتها الغريبة، وفق ما قالت السلطات.

وبحسب الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية مارينا بويكو فقد عُثر في حذاء الشابة الروسية على نحو كيلوجرامين من الذهب، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت بويكر إن عناصر الجمارك الروس أوقفوا الشابة التي لم يكشف عن اسمها أو عمرها، في مركز جمركي في شرقي سيبيريا؛ وذلك بعدما لاحظوا أنها "كانت متوترة، وتتصرف بطريقة مشبوهة".

وأضافت في بيان بأنه بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن تبيّن أنها تخفي في حذائها 8 سبائك من الذهب، يبلغ وزنها نحو 1.9 كيلوجرام.

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بعد أن كشفتها مشيتها الغريبة.. القبض على روسية حاولت تهريب "ذهب" في حذائها
سبق

أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها نحو كيلوجرامين من الذهب؛ وذلك بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيتها الغريبة، وفق ما قالت السلطات.

وبحسب الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية مارينا بويكو فقد عُثر في حذاء الشابة الروسية على نحو كيلوجرامين من الذهب، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت بويكر إن عناصر الجمارك الروس أوقفوا الشابة التي لم يكشف عن اسمها أو عمرها، في مركز جمركي في شرقي سيبيريا؛ وذلك بعدما لاحظوا أنها "كانت متوترة، وتتصرف بطريقة مشبوهة".

وأضافت في بيان بأنه بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن تبيّن أنها تخفي في حذائها 8 سبائك من الذهب، يبلغ وزنها نحو 1.9 كيلوجرام.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
08:43 PM

بعد أن كشفتها مشيتها الغريبة.. القبض على روسية حاولت تهريب "ذهب" في حذائها

كانت متوترة وتتصرف بطريقة مشبوهة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقف عناصر من الجمارك الروسية امرأة عند الحدود الصينية وفي حذائها نحو كيلوجرامين من الذهب؛ وذلك بعدما لفتت الأنظار بطريقة مشيتها الغريبة، وفق ما قالت السلطات.

وبحسب الناطقة باسم سلطات الجمارك المحلية مارينا بويكو فقد عُثر في حذاء الشابة الروسية على نحو كيلوجرامين من الذهب، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

وقالت بويكر إن عناصر الجمارك الروس أوقفوا الشابة التي لم يكشف عن اسمها أو عمرها، في مركز جمركي في شرقي سيبيريا؛ وذلك بعدما لاحظوا أنها "كانت متوترة، وتتصرف بطريقة مشبوهة".

وأضافت في بيان بأنه بعد فحصها بجهاز الكشف عن المعادن تبيّن أنها تخفي في حذائها 8 سبائك من الذهب، يبلغ وزنها نحو 1.9 كيلوجرام.

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