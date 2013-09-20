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رئيس وزراء الهند يستقبل وزير الخارجية

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استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية الهند؛ فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الهندية التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وثمّن رئيس وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة في حماية كوكب الأرض، من خلال ما قدمته من مبادرات في هذا الشأن، معربًا عن تقديره لما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".

وتَطرق الجانبان إلى سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء الهند يستقبل وزير الخارجية
سبق

استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية الهند؛ فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الهندية التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وثمّن رئيس وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة في حماية كوكب الأرض، من خلال ما قدمته من مبادرات في هذا الشأن، معربًا عن تقديره لما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".

وتَطرق الجانبان إلى سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
01:25 PM

رئيس وزراء الهند يستقبل وزير الخارجية

بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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استقبل رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، في العاصمة نيودلهي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، له ولحكومة وشعب جمهورية الهند؛ فيما حمّله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات السعودية الهندية التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه أن يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وثمّن رئيس وزراء جمهورية الهند، الدور القيادي للمملكة في حماية كوكب الأرض، من خلال ما قدمته من مبادرات في هذا الشأن، معربًا عن تقديره لما تضمنه إعلان سمو ولي العهد عن مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".

وتَطرق الجانبان إلى سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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