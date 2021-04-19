النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بركات "رمضان".."كفى" تقنع 3 شبان في القنفذة بالإقلاع عن المخدرات

"حتى لا تتكرر المأساة".. سرية علاج ومتابعة طبية وعودة بعافية لعائلاتهم

نجحت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؛ وذلك من خلال حملة "حتى لا تتكرر المأساة" التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان.

وأوضح مدير كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم.

يُذكر أن "كفى" تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بركات "رمضان".."كفى" تقنع 3 شبان في القنفذة بالإقلاع عن المخدرات
سبق

نجحت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؛ وذلك من خلال حملة "حتى لا تتكرر المأساة" التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان.

وأوضح مدير كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم.

يُذكر أن "كفى" تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:15 PM

بركات "رمضان".."كفى" تقنع 3 شبان في القنفذة بالإقلاع عن المخدرات

"حتى لا تتكرر المأساة".. سرية علاج ومتابعة طبية وعودة بعافية لعائلاتهم

A A A
عبدالله الراجحي - القنفذة
0
187

نجحت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؛ وذلك من خلال حملة "حتى لا تتكرر المأساة" التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان.

وأوضح مدير كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم.

يُذكر أن "كفى" تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,220
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,104
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,474
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,505

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة