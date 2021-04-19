نجحت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؛ وذلك من خلال حملة "حتى لا تتكرر المأساة" التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان. وأوضح مدير كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم. يُذكر أن "كفى" تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة.

بركات "رمضان".."كفى" تقنع 3 شبان في القنفذة بالإقلاع عن المخدرات عبدالله الراجحي سبق 2021-04-19 نجحت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؛ وذلك من خلال حملة "حتى لا تتكرر المأساة" التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان.



وأوضح مدير كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم.



يُذكر أن "كفى" تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 02:15 PM

بركات "رمضان".."كفى" تقنع 3 شبان في القنفذة بالإقلاع عن المخدرات "حتى لا تتكرر المأساة".. سرية علاج ومتابعة طبية وعودة بعافية لعائلاتهم





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نجحت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، في إقناع ثلاثة شباب للعلاج من إدمان المخدرات والتوقف عن التعاطي خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل؛ وذلك من خلال حملة "حتى لا تتكرر المأساة" التي أطلقتها الجمعية بحلول غرة رمضان.



وأوضح مدير كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن الشباب الثلاثة والذين تبلغ أعمارهم بين ٢٠ و٢٧ عاماً، تم إقناعهم بالعلاج عبر فريق مختص من الجمعية بيّنوا لهم أجر التوبة إلى الله، ونهاية طريق الإدمان ومدى خطورة المخدرات على الفرد وأسرته ومجتمعه، كما تم التأكيد لهم بسرية العلاج وأنهم سيحظون بالرعاية من أطباء كفى؛ والمتابعة والرعاية اللاحقة حتى يعودوا معافين إلى عائلاتهم ومحبيهم.



يُذكر أن "كفى" تعالج سنوياً العديد من الذين وقعوا في براثن المخدرات والتدخين من مختلف الأعمار، وتقيم العديد من الفعاليات والبرامج والمعارض في الجهات الحكومية والخاصة.