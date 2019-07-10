والد العميد "متعب بن شفلوت" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ مناحي بن حبشان بن فهيد بن شفلوت والد العميد متعب بن شفلوت قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالحرس الوطني بالقطاع الشرقي ويُقام العزاء في منزل والده في منطقة عسير.

"سبق" تقدم أحر التعازي والمواساة للعميد متعب ولإخوانه ولكافة أسرة ال شفلوت ونسأل الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.