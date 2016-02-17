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الخسائر فادحة .."الشرعية" تدك مواقع الحوثيين في حجة وتسقط 10 "مسيرات"

سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا

تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم (الخميس) خسائر فادحة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهة عبس شمالي محافظة حجة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة، بعد كسر هجوم للميليشيا في جبهة بني حسن، بالتزامن مع ضربات مركزة للمدفعية، دكت عددًا من المواقع والتجمعات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.

وأضاف أن ضربات المدفعية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وأفاد بأن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة أسقطت عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا أثناء المعارك.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها الجوية مستهدفة تجمعات وآليات الميليشيا، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من العناصر وتدمير آليات ومعدات قتالية مختلفة، منها دبابة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخسائر فادحة .."الشرعية" تدك مواقع الحوثيين في حجة وتسقط 10 "مسيرات"
سبق

تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم (الخميس) خسائر فادحة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهة عبس شمالي محافظة حجة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة، بعد كسر هجوم للميليشيا في جبهة بني حسن، بالتزامن مع ضربات مركزة للمدفعية، دكت عددًا من المواقع والتجمعات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.

وأضاف أن ضربات المدفعية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وأفاد بأن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة أسقطت عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا أثناء المعارك.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها الجوية مستهدفة تجمعات وآليات الميليشيا، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من العناصر وتدمير آليات ومعدات قتالية مختلفة، منها دبابة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:54 PM

الخسائر فادحة .."الشرعية" تدك مواقع الحوثيين في حجة وتسقط 10 "مسيرات"

سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية اليوم (الخميس) خسائر فادحة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني اليمني، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، في جبهة عبس شمالي محافظة حجة.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك شرسة، بعد كسر هجوم للميليشيا في جبهة بني حسن، بالتزامن مع ضربات مركزة للمدفعية، دكت عددًا من المواقع والتجمعات الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة ذاتها.

وأضاف أن ضربات المدفعية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير أطقم بما عليها من عتاد وأفراد.

وأفاد بأن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة أسقطت عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا أثناء المعارك.

وبيّن "سبتمبر نت" أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كثفت غاراتها الجوية مستهدفة تجمعات وآليات الميليشيا، ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات من العناصر وتدمير آليات ومعدات قتالية مختلفة، منها دبابة.

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