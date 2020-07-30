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"الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد

قلد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد بن زايد الحارثي إلى رتبة "رائـد".

فيما عبّر "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد
سبق

قلد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد بن زايد الحارثي إلى رتبة "رائـد".

فيما عبّر "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
01:10 AM

"الحارثي" متحدث "جوازات مكة" لرتبة رائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالله بن راجح المشيخي، مدير العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بجوازات منطقة مكة المكرمة النقيب حامد بن زايد الحارثي إلى رتبة "رائـد".

فيما عبّر "الحارثي" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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