حثّ مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أهالي منطقة مكة المكرمة على استثمار المشاركة بالخير والتبرع عبر منصة "إحسان" والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها من كل المناطق. جاء ذلك في كلمة للأمير خالد الفيصل بمناسبة تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" بالمنطقة. وقال "الفيصل": "نشهد نقلة تقنية عظيمة في بلادنا ومن واجبنا العمل على تسخيرها بما ينفع البلاد والعباد". وأضاف: "أحثكم وأحث أهالي منطقة مكة المكرمة على استثمار المشاركة بالخير والتبرع عبر منصة إحسان، والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها من كل المناطق". وتابع: "كما أتطلع لمساهمة الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها خاصة، للاستفادة من هذه المنصة وخدماتها والمشاركة فيها بنشر الحالات ذات الاحتياج وإتاحة الفرص لأيادي الخير أن تبذل ما استطاعت لنفع الإنسان، سائلاً عز وجل أن يتقبل منا جميعاً طيب الأعمال وأن يحسن لكل من أعطى وأحسن". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا )

الأمير خالد الفيصل يحث أهالي مكة المكرمة على المشاركة في التبرع عبر "إحسان" عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-16 حثّ مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أهالي منطقة مكة المكرمة على استثمار المشاركة بالخير والتبرع عبر منصة "إحسان" والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها من كل المناطق.



جاء ذلك في كلمة للأمير خالد الفيصل بمناسبة تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" بالمنطقة.



وقال "الفيصل": "نشهد نقلة تقنية عظيمة في بلادنا ومن واجبنا العمل على تسخيرها بما ينفع البلاد والعباد".



وأضاف: "أحثكم وأحث أهالي منطقة مكة المكرمة على استثمار المشاركة بالخير والتبرع عبر منصة إحسان، والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها من كل المناطق".



وتابع: "كما أتطلع لمساهمة الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها خاصة، للاستفادة من هذه المنصة وخدماتها والمشاركة فيها بنشر الحالات ذات الاحتياج وإتاحة الفرص لأيادي الخير أن تبذل ما استطاعت لنفع الإنسان، سائلاً عز وجل أن يتقبل منا جميعاً طيب الأعمال وأن يحسن لكل من أعطى وأحسن". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442 09:11 PM

الأمير خالد الفيصل يحث أهالي مكة المكرمة على المشاركة في التبرع عبر "إحسان" دعا الجمعيات الخيرية للاستفادة من المنصة وخدماتها





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حثّ مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أهالي منطقة مكة المكرمة على استثمار المشاركة بالخير والتبرع عبر منصة "إحسان" والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها من كل المناطق.



جاء ذلك في كلمة للأمير خالد الفيصل بمناسبة تدشين الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" بالمنطقة.



وقال "الفيصل": "نشهد نقلة تقنية عظيمة في بلادنا ومن واجبنا العمل على تسخيرها بما ينفع البلاد والعباد".



وأضاف: "أحثكم وأحث أهالي منطقة مكة المكرمة على استثمار المشاركة بالخير والتبرع عبر منصة إحسان، والمساهمة في دعم الحالات المعروضة فيها من كل المناطق".



وتابع: "كما أتطلع لمساهمة الجمعيات الخيرية في منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها خاصة، للاستفادة من هذه المنصة وخدماتها والمشاركة فيها بنشر الحالات ذات الاحتياج وإتاحة الفرص لأيادي الخير أن تبذل ما استطاعت لنفع الإنسان، سائلاً عز وجل أن يتقبل منا جميعاً طيب الأعمال وأن يحسن لكل من أعطى وأحسن". (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)