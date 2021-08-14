النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نحن مضغوطين أغلق فمك" .. مسؤول إيراني يهدد "نجاد" باعتقال أقربائه

حذر الرئيس الأسبق من التحدث عن "طالبان"

كشف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم (السبت)، عن تلقيه تهديدًا شديد اللهجة من مسؤول أمني كبير، بعد تعليقات حذر فيها من مخاطر حركة طالبان الأفغانية على إيران.

وقال "نجاد" في مقطع فيديو نشرته قناة "إيران إنترناشيونال": "الأمن الإيراني هددني لأني حذرت من حركة طالبان، فقبل أسبوعين تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي لماذا تتحدث عن طالبان، والعصابة الأمنية الفاسدة، ونحن معرضون لضغوط شديدة، وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك".

وذكر أنه طلب من المسؤول الأمني الكشف عن أسماء من يمارسون الضغوط على الأجهزة الأمنية، فرد عليه بغضب قائلاً: "القضية بأيدينا، وفي حالة استمرارك بهذا السلوك، فسنتعامل مع رفاقك وأصدقائك، مثل بقائي ومشائي وجوان بيك وغيرهم".

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"نحن مضغوطين أغلق فمك" .. مسؤول إيراني يهدد "نجاد" باعتقال أقربائه
سبق

كشف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم (السبت)، عن تلقيه تهديدًا شديد اللهجة من مسؤول أمني كبير، بعد تعليقات حذر فيها من مخاطر حركة طالبان الأفغانية على إيران.

وقال "نجاد" في مقطع فيديو نشرته قناة "إيران إنترناشيونال": "الأمن الإيراني هددني لأني حذرت من حركة طالبان، فقبل أسبوعين تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي لماذا تتحدث عن طالبان، والعصابة الأمنية الفاسدة، ونحن معرضون لضغوط شديدة، وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك".

وذكر أنه طلب من المسؤول الأمني الكشف عن أسماء من يمارسون الضغوط على الأجهزة الأمنية، فرد عليه بغضب قائلاً: "القضية بأيدينا، وفي حالة استمرارك بهذا السلوك، فسنتعامل مع رفاقك وأصدقائك، مثل بقائي ومشائي وجوان بيك وغيرهم".

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
10:11 PM

"نحن مضغوطين أغلق فمك" .. مسؤول إيراني يهدد "نجاد" باعتقال أقربائه

حذر الرئيس الأسبق من التحدث عن "طالبان"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
9,074

كشف الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، اليوم (السبت)، عن تلقيه تهديدًا شديد اللهجة من مسؤول أمني كبير، بعد تعليقات حذر فيها من مخاطر حركة طالبان الأفغانية على إيران.

وقال "نجاد" في مقطع فيديو نشرته قناة "إيران إنترناشيونال": "الأمن الإيراني هددني لأني حذرت من حركة طالبان، فقبل أسبوعين تحدث معي أحد كبار المسؤولين الأمنيين، وقال لي لماذا تتحدث عن طالبان، والعصابة الأمنية الفاسدة، ونحن معرضون لضغوط شديدة، وإذا واصلت هذا السلوك فسنضطر إلى التعامل مع أقربائك ومن حولك".

وذكر أنه طلب من المسؤول الأمني الكشف عن أسماء من يمارسون الضغوط على الأجهزة الأمنية، فرد عليه بغضب قائلاً: "القضية بأيدينا، وفي حالة استمرارك بهذا السلوك، فسنتعامل مع رفاقك وأصدقائك، مثل بقائي ومشائي وجوان بيك وغيرهم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,711
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,632
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,341

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة