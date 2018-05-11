وزارة الطاقة توجه شركة أرامكو إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو القادم بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأن الوزارة وجّهت شركة أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في 12 إبريل 2020.



وسيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو أربعة ملايين و800 ألف برميل يومياً، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، "7.492" برميل يومياً.



ووجّهت الوزارة الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف وهو (8.492) برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.



وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.