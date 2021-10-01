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التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيصلي والباطن

نجح الفيصلي في الأنفاس الأخيرة من قلب الطاولة على ضيفه الباطن لينتزع منه تعادلاً ثميناً (2-2) واصل به نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف الفيصلي نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 9 نقاط بالمركز التاسع كذلك أضاف الباطن نقطة حيث بات يملك 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.

فاجأ الضيوف نظيرهم الفيصلي بهدف مبكر حينما منح يوسف المزيريب فريقه الباطن الأسبقية منذ الدقيقة السابعة بعد أن سدد كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الفيصلي أحمد الكسار في المرة الأولى لتعود الكرة مجدداً على قدم مسجل الهدف الذي تابعها مباشرة في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني تمكن مهاجم الرأس الأخضر جوليو تارفاريس من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع ليتغير مسارها نحو الشباك (51).

ولم تكد تمضي ربع ساعة حتى عاد مسعود الربيعي ليضع الباطن في المقدمة من جديد بتسجيله ثاني الأهداف من تسديدة أرضية قوية مستغلاً العرضية المثالية من زميله يوسف الجبلي وسوء تمركز مدافعي الفيصلي (65).

وفي الأنفاس الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+3) نجح خالد كعبي في تعديل النتيجة للفيصلي مستفيداً من عرضية محمد الصيعري ليتابعها في الشباك.

الفيصلي الباطن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيصلي والباطن
سبق

نجح الفيصلي في الأنفاس الأخيرة من قلب الطاولة على ضيفه الباطن لينتزع منه تعادلاً ثميناً (2-2) واصل به نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف الفيصلي نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 9 نقاط بالمركز التاسع كذلك أضاف الباطن نقطة حيث بات يملك 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.

فاجأ الضيوف نظيرهم الفيصلي بهدف مبكر حينما منح يوسف المزيريب فريقه الباطن الأسبقية منذ الدقيقة السابعة بعد أن سدد كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الفيصلي أحمد الكسار في المرة الأولى لتعود الكرة مجدداً على قدم مسجل الهدف الذي تابعها مباشرة في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني تمكن مهاجم الرأس الأخضر جوليو تارفاريس من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع ليتغير مسارها نحو الشباك (51).

ولم تكد تمضي ربع ساعة حتى عاد مسعود الربيعي ليضع الباطن في المقدمة من جديد بتسجيله ثاني الأهداف من تسديدة أرضية قوية مستغلاً العرضية المثالية من زميله يوسف الجبلي وسوء تمركز مدافعي الفيصلي (65).

وفي الأنفاس الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+3) نجح خالد كعبي في تعديل النتيجة للفيصلي مستفيداً من عرضية محمد الصيعري ليتابعها في الشباك.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
08:41 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:22 PM

التعادل سيد الموقف في مواجهة الفيصلي والباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الفيصلي في الأنفاس الأخيرة من قلب الطاولة على ضيفه الباطن لينتزع منه تعادلاً ثميناً (2-2) واصل به نزيف النقاط للجولة الثانية على التوالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف الفيصلي نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 9 نقاط بالمركز التاسع كذلك أضاف الباطن نقطة حيث بات يملك 6 نقاط بالمركز الثالث عشر.

فاجأ الضيوف نظيرهم الفيصلي بهدف مبكر حينما منح يوسف المزيريب فريقه الباطن الأسبقية منذ الدقيقة السابعة بعد أن سدد كرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس الفيصلي أحمد الكسار في المرة الأولى لتعود الكرة مجدداً على قدم مسجل الهدف الذي تابعها مباشرة في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني تمكن مهاجم الرأس الأخضر جوليو تارفاريس من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم المدافع ليتغير مسارها نحو الشباك (51).

ولم تكد تمضي ربع ساعة حتى عاد مسعود الربيعي ليضع الباطن في المقدمة من جديد بتسجيله ثاني الأهداف من تسديدة أرضية قوية مستغلاً العرضية المثالية من زميله يوسف الجبلي وسوء تمركز مدافعي الفيصلي (65).

وفي الأنفاس الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+3) نجح خالد كعبي في تعديل النتيجة للفيصلي مستفيداً من عرضية محمد الصيعري ليتابعها في الشباك.

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