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"أمين العاصمة المقدسة" يدشّن نظام الرقابة الميداني "ميدان بلس"

"الزايدي": يعزز عمل المراقبين الصحيين ويدعم الرقابة ويوحد المعايير بكافة المنشآت

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، نظام الرقابة الميداني الإلكتروني "ميدان بلس" لرفع جودة أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة الإنجاز في البلديات الفرعية وتفعيل نظام الرقابة الإلكترونية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن الأمانة تسعى إلى تطوير برامج الرقابة الميدانية والاستفادة من الأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال الرقابة الصحية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعزز من عمل المراقبين الصحيين ويدعم الرقابة المحكمة ويوحد معايير الرقابة على المنشآت كافة.

وبيَّن "الزايدي" أنه تم توجيه المختصين بإيقاف العمل على إجراءات الغرامات اليدوية، والاعتماد في الرصد على نظام "ميدان بلس" الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 15/8/1442هـ، مؤكداً على جميع المراقبين الميدانيين سرعة استلام أجهزة الرصد من المستودعات وشرائح البيانات من الإدارة العامة للتقنية الرقمية.

أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين العاصمة المقدسة" يدشّن نظام الرقابة الميداني "ميدان بلس"
سبق

دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، نظام الرقابة الميداني الإلكتروني "ميدان بلس" لرفع جودة أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة الإنجاز في البلديات الفرعية وتفعيل نظام الرقابة الإلكترونية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن الأمانة تسعى إلى تطوير برامج الرقابة الميدانية والاستفادة من الأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال الرقابة الصحية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعزز من عمل المراقبين الصحيين ويدعم الرقابة المحكمة ويوحد معايير الرقابة على المنشآت كافة.

وبيَّن "الزايدي" أنه تم توجيه المختصين بإيقاف العمل على إجراءات الغرامات اليدوية، والاعتماد في الرصد على نظام "ميدان بلس" الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 15/8/1442هـ، مؤكداً على جميع المراقبين الميدانيين سرعة استلام أجهزة الرصد من المستودعات وشرائح البيانات من الإدارة العامة للتقنية الرقمية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
02:21 PM

"أمين العاصمة المقدسة" يدشّن نظام الرقابة الميداني "ميدان بلس"

"الزايدي": يعزز عمل المراقبين الصحيين ويدعم الرقابة ويوحد المعايير بكافة المنشآت

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دشَّن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، نظام الرقابة الميداني الإلكتروني "ميدان بلس" لرفع جودة أعمال الرقابة الميدانية ومتابعة الإنجاز في البلديات الفرعية وتفعيل نظام الرقابة الإلكترونية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن الأمانة تسعى إلى تطوير برامج الرقابة الميدانية والاستفادة من الأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال الرقابة الصحية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعزز من عمل المراقبين الصحيين ويدعم الرقابة المحكمة ويوحد معايير الرقابة على المنشآت كافة.

وبيَّن "الزايدي" أنه تم توجيه المختصين بإيقاف العمل على إجراءات الغرامات اليدوية، والاعتماد في الرصد على نظام "ميدان بلس" الإلكتروني اعتباراً من يوم الأحد 15/8/1442هـ، مؤكداً على جميع المراقبين الميدانيين سرعة استلام أجهزة الرصد من المستودعات وشرائح البيانات من الإدارة العامة للتقنية الرقمية.

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