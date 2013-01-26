"كورونا" ينهي حياة وزير الدفاع الكولومبي

إصابته استدعت نقله لوحدة العناية المركزة

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو توفي متأثراً بالتهاب رئوي فيروسي له علاقة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن "تروخيو" أصيب بفيروس كورونا خلال شهر يناير، ونُقل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.