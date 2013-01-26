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"الصحة": تسجيل 223 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 203 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" ينهي حياة وزير الدفاع الكولومبي

إصابته استدعت نقله لوحدة العناية المركزة

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو توفي متأثراً بالتهاب رئوي فيروسي له علاقة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن "تروخيو" أصيب بفيروس كورونا خلال شهر يناير، ونُقل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.

وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينهي حياة وزير الدفاع الكولومبي
سبق

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو توفي متأثراً بالتهاب رئوي فيروسي له علاقة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن "تروخيو" أصيب بفيروس كورونا خلال شهر يناير، ونُقل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
03:47 PM

"كورونا" ينهي حياة وزير الدفاع الكولومبي

إصابته استدعت نقله لوحدة العناية المركزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الدفاع كارلوس هولميس تروخيو توفي متأثراً بالتهاب رئوي فيروسي له علاقة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن "تروخيو" أصيب بفيروس كورونا خلال شهر يناير، ونُقل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت كولومبيا أكثر من مليوني إصابة ونحو 52 ألف وفاة بالفيروس.

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