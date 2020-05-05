وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك. وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة.

بالفيديو.. وزير التجارة :إلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-05 وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.

وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 03:52 PM

بالفيديو.. وزير التجارة :إلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة أكد أنه حق أصيل للمستهلك.. لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية





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وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.

وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا