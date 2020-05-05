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بالفيديو.. وزير التجارة :إلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة

أكد أنه حق أصيل للمستهلك.. لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية

وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.
وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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بالفيديو.. وزير التجارة :إلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة
سبق

وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.
وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
03:52 PM

بالفيديو.. وزير التجارة :إلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة

أكد أنه حق أصيل للمستهلك.. لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
8,061

وجّه وزيرالتجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المباعة.. وأكد "القصبي" أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.
وأوضح أن هذا القرار لم يرد في التعليمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة توضيح الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلع المعادة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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