النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4474 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4445 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإصابات اليومية لكورونا في روسيا تقترب من الـ 100 ألف.. لأول مرة

رصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، زيادة بأكثر من 98 ألف إصابة جديدة بالعدوى، في ثامن قفزة غير مسبوقة على التوالي.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، أعلنت اليوم الجمعة، رصدها خلال الساعات الـ 24 الماضية، 98040 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 88816 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 23994 من هذه الإصابات إلى العاصمة موسكو (بعد قفزة غير مسبوقة بـ 26586 إصابة في اليوم السابق)، بينما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ قفزة قياسية جديدة بـ 13976 إصابة (مقابل 11808 إصابات أمس).

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية من جرّاء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 665 وفاة أمس.

وتماثل 29506 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإصابات اليومية لكورونا في روسيا تقترب من الـ 100 ألف.. لأول مرة
سبق

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، زيادة بأكثر من 98 ألف إصابة جديدة بالعدوى، في ثامن قفزة غير مسبوقة على التوالي.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، أعلنت اليوم الجمعة، رصدها خلال الساعات الـ 24 الماضية، 98040 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 88816 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 23994 من هذه الإصابات إلى العاصمة موسكو (بعد قفزة غير مسبوقة بـ 26586 إصابة في اليوم السابق)، بينما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ قفزة قياسية جديدة بـ 13976 إصابة (مقابل 11808 إصابات أمس).

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية من جرّاء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 665 وفاة أمس.

وتماثل 29506 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
01:31 PM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:42 PM

الإصابات اليومية لكورونا في روسيا تقترب من الـ 100 ألف.. لأول مرة

رصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
198

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، زيادة بأكثر من 98 ألف إصابة جديدة بالعدوى، في ثامن قفزة غير مسبوقة على التوالي.

غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي، أعلنت اليوم الجمعة، رصدها خلال الساعات الـ 24 الماضية، 98040 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 88816 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 23994 من هذه الإصابات إلى العاصمة موسكو (بعد قفزة غير مسبوقة بـ 26586 إصابة في اليوم السابق)، بينما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ قفزة قياسية جديدة بـ 13976 إصابة (مقابل 11808 إصابات أمس).

ولا يزال مؤشر الوفيات اليومية من جرّاء الفيروس التاجي في البلاد عند مستوى مستقر، برصد 673 وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 665 وفاة أمس.

وتماثل 29506 مرضى في روسيا منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه كورونا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,989
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,763
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,930
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة