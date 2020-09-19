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رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اطلع على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بجدة اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
واطلع "الفيصل" خلال اللقاء على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق التي تواجهها، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتفادي تلك العقبات في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية السعودية في كافة الجوانب.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور معالي مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة، التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة رياضة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بجدة اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
واطلع "الفيصل" خلال اللقاء على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق التي تواجهها، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتفادي تلك العقبات في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية السعودية في كافة الجوانب.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور معالي مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة، التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة رياضة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:24 PM

رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اطلع على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بجدة اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
واطلع "الفيصل" خلال اللقاء على تقارير الأندية وما تم العمل عليه في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق التي تواجهها، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتفادي تلك العقبات في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية السعودية في كافة الجوانب.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور معالي مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة، التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة رياضة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير الرياضة السعودية والارتقاء بها.

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