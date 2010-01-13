صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 263 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرّعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

منح 263 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-13 صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 263 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرّعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا. وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: - ابتهاج نومان الشمري. - إبراهيم عبدالله الفواز. - إبراهيم عبدالله الحربي. - إبراهيم علي ابو ساق. - إبراهيم قعيميل الشمري. - إبراهيم يحيى المخلوطي. - أحلام ساير المقاطي. - أحمد سليم الجهني. - أحمد منار شمسان. - أحمد هاشم المكي. - إسماعيل سعد آل سعد. - أفراح فهد العويضة. - العتير ماجد الدوسري. - العنود ناصر القريني. - أماني راشد الصنيتان. - أمجاد محمد دهيثم. - أمل حسن العبدالمحسن. - أمير مصلح القرني. - إيهاب محمد الجهني. - أسماء إبراهيم واصلي. - أكرم عبدالعزيز المويسي. - أماني سلطان العتيبي. - بالخير أحمد الشهري. - بخيتة محمد الزهراني. - بدر سلطان المطيري. - بسام سعد الصاعدي. - بندر كويران البلادي. - تالين محمد الحارثي. - تركي إبراهيم آل محمود. - تركي حسن الحربي. - تركي سلطان الفهد. - تركي عبدالله سنان. - تركي فيصل الشمري. - تركي محمد بن مساعد. - جامعه راضي المحمودي. - جمال خلف الحربي. - جميلة عبدالعزيز المسعودي. - حسان عبدالغني الحربي. - حسن أحمد عسيري. - حسن باقر الهاشم. - حسن فهد القحطاني. - حسن عبدالله الشهاب. - حسناء فهيد الشمري. - حسين جابر آل السحامي. - حسين عبدالكريم اللويمي. - حسين عصام بترجي. - حمد مفرح العتيبي. - حوراء عبدالله معن. - خالد أحمد الحارثي. - خالد حسن جوهري. - خالد سعيد الزهراني. - خالد مخلد العتيبي. - خلف عواض العتيبي. - دخيل الله سيف السبيعي. - دلال سعيد الشهراني. - راشد عواض الغامدي. - رباب محمد امام. - رحاب عبدالله الدوسري. - رحمه محسن جعفري. - رشا سعيد أبوفايدة. - رفعة محمد آل فهاد. - رنا محمد المطيري. - رهف علي حكمي. - رواء عبدالقادر الجهني. - روان سلمان الصاعدي. - روان علي موسى. - ريان معيض الزهراني. - ريان ناصر القحطاني. - زهراء إبراهيم الزبيدي. - زياد عبدالله القحطاني. - زياد محمد آل راويه. - زينه جمعان الغامدي. - ساره رايد آل مستنير. - ساره زاهر الشهري. - ساره عبدالعزيز الماضي. - ساره قاسم مقري. - ساره مازن بالطو. - ساره متعب الحويس. - ساره يوسف القفاص. - سالم الهاجري العجمي. - سالم سليمان الحويطي. - سالم فرحان الصلبي. - سامر سمران اللهيبي. - سعاد فرج العطوي. - سعد عبدالعزيز التميمي. - سعود فهد المعيويد. - سعيد حوبان القحطاني. - سكينة أحمد الشقاقيق. - سلطان حسين العمري. - سلطان فاروق شعبان. - سلمان علي التلال. - سليمان طلال المطلق. - سميرة حسين آل السيف. - سارة محمد العقيل. - سيف غايب العتيبي. - شايع مسفر آل فطيح. - شذا فهد مسحلي. - شروق خالد العتيبي. - شروق علي المطيري. - شريفة محمد عسيري. - شريفة عرار شماخي. - صالح سليمان الجميل. - صالح عبدالرحمن العلي. - صالح عبدالعزيز الشبيب. - صالح منصر آل شريه. - ضيف الله نايف العتيبي. - طويل بلقاسم الشهابي. - ظافر علي القرني. - عادل ظافر العسيري. - عادل عوده العرفي. - عامر عبدالله حمدي. - عايض سعد القحطاني. - عائشة دهيس القحطاني. - عائشة سليمان الحربي. - عائشة صبهان الشمراني. - عائض عوض آل شعيب. - عبدالحميد علي العسيري. - عبدالرحمن صالح الهندي. - عبدالرحمن عبدالله العامر. - عبدالرحمن عوض الحربي. - عبدالرحمن فلاح العنزي. - عبدالرحمن محسن الشمري. - عبدالرحمن مسلم العلوي. - عبدالرحيم خالد التميمي. - عبدالعزيز خميس الحازمي. - عبدالعزيز عبدالله الزهراني. - عبدالعزيز فهد بن دريب. - عبدالعزيز هزاع العنزي. - عبدالكريم يوسف اليوسف. - عبدالله إبراهيم الدخيل. - عبدالله إبراهيم العقيل. - عبدالله حسن الزهراني. - عبدالله خلف المطيري. - عبدالله عبدالرحمن الشهري. - عبدالله عتيق العمري. - عبدالله علي خبراني. - عبدالله محمد العلياني. - عبدالله محمد الراشد. - عبدالله محمد الحاتمي. - عبدالله محمد آل عوضه. - عبدالله محيا الشتوي. - عبدالله محمد الدوسري. - عبدالمجيد عبدالله الزهراني. - عبدالمجيد عطاالله الحويطي. - عبدالملك عبدالمنعم الخميس. - عبير عبدالرزاق الطلالوه. - عبير عواد البلوي. - عدنان حسين الصناع. - عزلاء علي البيشي. - عطاالله عبيدالله العلاطي. - عطيه علي مسيري. - علوية طالب السادة. - علي أحمد آل سنان. - علي سعيد الغامدي. - علي عبدالله الحارثي. - علي عبدالله الفايز. - علي عمودي الشيخي. - علي محمد الشمراني. - علي ناصر المري. - عهد علي الشعلان. - غاليه سعيد القاسمي. - فارس خلف المدحي. - فارس صبيح الشراري. - فاضل حبيب آل راشد. - فاطمة أحمد مدخلي. - فاطمة حسين الياسين. - فاطمة ظافر الخثعمي. - فاطمة محمد الشهري. - فالح جعفر القحطاني. - فالح عشق العتيبي. - فهد إبراهيم الشدوخي. - فهد دخيل السبيعي. - فهد راضي العنزي. - فهد سويف الشمري. - فهد صلاح المحسن. - فؤاد أحمد خردلي. - فيصل أحمد النشيري. - فيصل إسماعيل البوعينين. - فيصل علاس الزهراني. - فيصل علي الغامدي. - فيصل ملفي المالكي. - فيصل هادي العنزي. - قاسم أحمد الهزوم. - قاسم حسن ال حمزة. - لمياء فهد القحطاني. - ماجد أحمد زبران. - ماجد عيضه الزهراني. - ماجد فهد العريفي. - ماجد نايف المطيري. - مبارك عايد الشراري. - متعب عبدالرحمن الرشيدي. - متعب عبدالله العبود. - متعب عبيد الزهراني. - متعب أحمد آل غانم. - متعب بن الفتحي العماري. - محمد جابر المرضي. - محمد حسين الشقاق. - محمد حمد الهاجري. - محمد حمد ال كلفوت. - محمد خضران الغامدي. - محمد سعيد بافرط. - محمد شائع القحطاني. - محمد ضيف الله الشراري. - محمد ظاهر الفهيقي. - محمد عقيل الحربي. - محمد علي علوي. - محمد مبارك قحطاني. - محمد مناور الرشيدي. - محمد مناور المطيري. - محمد يوسف الصاعدي. - محمد عبدالهادي الهوساوي. - مدى عبدالله العبدالواحد. - مريم محمد طميحي. - مستوره عبدالمؤمن عثمان. - مسفر عبدالله الحبابي. - مشاري إبراهيم ناصر. - مشاري محمد الشعابي. - مشاري هلال مراد. - مشعل خالد الشهراني. - مشعل سليمان العريني. - مصعب خضر الزهراني. - مطر إبراهيم العمري. - مطلق حسن آل مطلق. - معاذ جبريل علي. - معاذ محمود الطويرب. - مقرن سعود العتيبي. - ملاك مانع الأسمري. - ممدوح عبدالإله العتيبي. - مناحي عبدالله الدوسري. - منيره حسن اللحياني. - مها صبار الشمري. - مها عبدالرحمن الزهراني. - مهند محمد الزمزمي. - مهند محمد العبيدي. - موضي سويد الدوسري. - نايف سمير الشمري. - نواف عبدالرحمن ال رقيب. - نوال بنت الفهو الرويلي. - نوره عشق العرجاني. - نوره فهد الدريهم. - نوره محمد الصومالي. - نوره مطلق العتيبي. - نوف عبدالرحمن الشهري. - هاجر جاري القرني. - هاجبر ظافر الشهري. - هاشم عبدالله الناصر. - هاشم محمد العطوي. - هاشم مقنع الأمير. - هلال أحمد المالكي. - هنوف خلف الزهراني. - هياء عوضه الشهراني. - وجدان ناصر المطيري. - ولاء حسن كعبي. - وليد خالد الأحمدي. - ياسر أحمد العطوي. - ياسر أحمد الشمري. - يحيى حسن حكمي. - يحيى محمد شافعي. - يحيى منصور العرجاني. - يزيد بن محمد الهزاني. - يوسف جاسم الفضل. - يوسف محمد الشهري. - يوسف يحيى حقوي.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 01:54 PM

منح 263 متبرعًا بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرُّعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان من حي أو من متوفى دماغيًا





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صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح 263 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك لتبرّعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

- ابتهاج نومان الشمري.

- إبراهيم عبدالله الفواز.

- إبراهيم عبدالله الحربي.

- إبراهيم علي ابو ساق.

- إبراهيم قعيميل الشمري.

- إبراهيم يحيى المخلوطي.

- أحلام ساير المقاطي.

- أحمد سليم الجهني.

- أحمد منار شمسان.

- أحمد هاشم المكي.

- إسماعيل سعد آل سعد.

- أفراح فهد العويضة.

- العتير ماجد الدوسري.

- العنود ناصر القريني.

- أماني راشد الصنيتان.

- أمجاد محمد دهيثم.

- أمل حسن العبدالمحسن.

- أمير مصلح القرني.

- إيهاب محمد الجهني.

- أسماء إبراهيم واصلي.

- أكرم عبدالعزيز المويسي.

- أماني سلطان العتيبي.

- بالخير أحمد الشهري.

- بخيتة محمد الزهراني.

- بدر سلطان المطيري.

- بسام سعد الصاعدي.

- بندر كويران البلادي.

- تالين محمد الحارثي.

- تركي إبراهيم آل محمود.

- تركي حسن الحربي.

- تركي سلطان الفهد.

- تركي عبدالله سنان.

- تركي فيصل الشمري.

- تركي محمد بن مساعد.

- جامعه راضي المحمودي.

- جمال خلف الحربي.

- جميلة عبدالعزيز المسعودي.

- حسان عبدالغني الحربي.

- حسن أحمد عسيري.

- حسن باقر الهاشم.

- حسن فهد القحطاني.

- حسن عبدالله الشهاب.

- حسناء فهيد الشمري.

- حسين جابر آل السحامي.

- حسين عبدالكريم اللويمي.

- حسين عصام بترجي.

- حمد مفرح العتيبي.

- حوراء عبدالله معن.

- خالد أحمد الحارثي.

- خالد حسن جوهري.

- خالد سعيد الزهراني.

- خالد مخلد العتيبي.

- خلف عواض العتيبي.

- دخيل الله سيف السبيعي.

- دلال سعيد الشهراني.

- راشد عواض الغامدي.

- رباب محمد امام.

- رحاب عبدالله الدوسري.

- رحمه محسن جعفري.

- رشا سعيد أبوفايدة.

- رفعة محمد آل فهاد.

- رنا محمد المطيري.

- رهف علي حكمي.

- رواء عبدالقادر الجهني.

- روان سلمان الصاعدي.

- روان علي موسى.

- ريان معيض الزهراني.

- ريان ناصر القحطاني.

- زهراء إبراهيم الزبيدي.

- زياد عبدالله القحطاني.

- زياد محمد آل راويه.

- زينه جمعان الغامدي.

- ساره رايد آل مستنير.

- ساره زاهر الشهري.

- ساره عبدالعزيز الماضي.

- ساره قاسم مقري.

- ساره مازن بالطو.

- ساره متعب الحويس.

- ساره يوسف القفاص.

- سالم الهاجري العجمي.

- سالم سليمان الحويطي.

- سالم فرحان الصلبي.

- سامر سمران اللهيبي.

- سعاد فرج العطوي.

- سعد عبدالعزيز التميمي.

- سعود فهد المعيويد.

- سعيد حوبان القحطاني.

- سكينة أحمد الشقاقيق.

- سلطان حسين العمري.

- سلطان فاروق شعبان.

- سلمان علي التلال.

- سليمان طلال المطلق.

- سميرة حسين آل السيف.

- سارة محمد العقيل.

- سيف غايب العتيبي.

- شايع مسفر آل فطيح.

- شذا فهد مسحلي.

- شروق خالد العتيبي.

- شروق علي المطيري.

- شريفة محمد عسيري.

- شريفة عرار شماخي.

- صالح سليمان الجميل.

- صالح عبدالرحمن العلي.

- صالح عبدالعزيز الشبيب.

- صالح منصر آل شريه.

- ضيف الله نايف العتيبي.

- طويل بلقاسم الشهابي.

- ظافر علي القرني.

- عادل ظافر العسيري.

- عادل عوده العرفي.

- عامر عبدالله حمدي.

- عايض سعد القحطاني.

- عائشة دهيس القحطاني.

- عائشة سليمان الحربي.

- عائشة صبهان الشمراني.

- عائض عوض آل شعيب.

- عبدالحميد علي العسيري.

- عبدالرحمن صالح الهندي.

- عبدالرحمن عبدالله العامر.

- عبدالرحمن عوض الحربي.

- عبدالرحمن فلاح العنزي.

- عبدالرحمن محسن الشمري.

- عبدالرحمن مسلم العلوي.

- عبدالرحيم خالد التميمي.

- عبدالعزيز خميس الحازمي.

- عبدالعزيز عبدالله الزهراني.

- عبدالعزيز فهد بن دريب.

- عبدالعزيز هزاع العنزي.

- عبدالكريم يوسف اليوسف.

- عبدالله إبراهيم الدخيل.

- عبدالله إبراهيم العقيل.

- عبدالله حسن الزهراني.

- عبدالله خلف المطيري.

- عبدالله عبدالرحمن الشهري.

- عبدالله عتيق العمري.

- عبدالله علي خبراني.

- عبدالله محمد العلياني.

- عبدالله محمد الراشد.

- عبدالله محمد الحاتمي.

- عبدالله محمد آل عوضه.

- عبدالله محيا الشتوي.

- عبدالله محمد الدوسري.

- عبدالمجيد عبدالله الزهراني.

- عبدالمجيد عطاالله الحويطي.

- عبدالملك عبدالمنعم الخميس.

- عبير عبدالرزاق الطلالوه.

- عبير عواد البلوي.

- عدنان حسين الصناع.

- عزلاء علي البيشي.

- عطاالله عبيدالله العلاطي.

- عطيه علي مسيري.

- علوية طالب السادة.

- علي أحمد آل سنان.

- علي سعيد الغامدي.

- علي عبدالله الحارثي.

- علي عبدالله الفايز.

- علي عمودي الشيخي.

- علي محمد الشمراني.

- علي ناصر المري.

- عهد علي الشعلان.

- غاليه سعيد القاسمي.

- فارس خلف المدحي.

- فارس صبيح الشراري.

- فاضل حبيب آل راشد.

- فاطمة أحمد مدخلي.

- فاطمة حسين الياسين.

- فاطمة ظافر الخثعمي.

- فاطمة محمد الشهري.

- فالح جعفر القحطاني.

- فالح عشق العتيبي.

- فهد إبراهيم الشدوخي.

- فهد دخيل السبيعي.

- فهد راضي العنزي.

- فهد سويف الشمري.

- فهد صلاح المحسن.

- فؤاد أحمد خردلي.

- فيصل أحمد النشيري.

- فيصل إسماعيل البوعينين.

- فيصل علاس الزهراني.

- فيصل علي الغامدي.

- فيصل ملفي المالكي.

- فيصل هادي العنزي.

- قاسم أحمد الهزوم.

- قاسم حسن ال حمزة.

- لمياء فهد القحطاني.

- ماجد أحمد زبران.

- ماجد عيضه الزهراني.

- ماجد فهد العريفي.

- ماجد نايف المطيري.

- مبارك عايد الشراري.

- متعب عبدالرحمن الرشيدي.

- متعب عبدالله العبود.

- متعب عبيد الزهراني.

- متعب أحمد آل غانم.

- متعب بن الفتحي العماري.

- محمد جابر المرضي.

- محمد حسين الشقاق.

- محمد حمد الهاجري.

- محمد حمد ال كلفوت.

- محمد خضران الغامدي.

- محمد سعيد بافرط.

- محمد شائع القحطاني.

- محمد ضيف الله الشراري.

- محمد ظاهر الفهيقي.

- محمد عقيل الحربي.

- محمد علي علوي.

- محمد مبارك قحطاني.

- محمد مناور الرشيدي.

- محمد مناور المطيري.

- محمد يوسف الصاعدي.

- محمد عبدالهادي الهوساوي.

- مدى عبدالله العبدالواحد.

- مريم محمد طميحي.

- مستوره عبدالمؤمن عثمان.

- مسفر عبدالله الحبابي.

- مشاري إبراهيم ناصر.

- مشاري محمد الشعابي.

- مشاري هلال مراد.

- مشعل خالد الشهراني.

- مشعل سليمان العريني.

- مصعب خضر الزهراني.

- مطر إبراهيم العمري.

- مطلق حسن آل مطلق.

- معاذ جبريل علي.

- معاذ محمود الطويرب.

- مقرن سعود العتيبي.

- ملاك مانع الأسمري.

- ممدوح عبدالإله العتيبي.

- مناحي عبدالله الدوسري.

- منيره حسن اللحياني.

- مها صبار الشمري.

- مها عبدالرحمن الزهراني.

- مهند محمد الزمزمي.

- مهند محمد العبيدي.

- موضي سويد الدوسري.

- نايف سمير الشمري.

- نواف عبدالرحمن ال رقيب.

- نوال بنت الفهو الرويلي.

- نوره عشق العرجاني.

- نوره فهد الدريهم.

- نوره محمد الصومالي.

- نوره مطلق العتيبي.

- نوف عبدالرحمن الشهري.

- هاجر جاري القرني.

- هاجبر ظافر الشهري.

- هاشم عبدالله الناصر.

- هاشم محمد العطوي.

- هاشم مقنع الأمير.

- هلال أحمد المالكي.

- هنوف خلف الزهراني.

- هياء عوضه الشهراني.

- وجدان ناصر المطيري.

- ولاء حسن كعبي.

- وليد خالد الأحمدي.

- ياسر أحمد العطوي.

- ياسر أحمد الشمري.

- يحيى حسن حكمي.

- يحيى محمد شافعي.

- يحيى منصور العرجاني.

- يزيد بن محمد الهزاني.

- يوسف جاسم الفضل.

- يوسف محمد الشهري.

- يوسف يحيى حقوي.