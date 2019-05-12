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صندوق النقد: تحديثات سلبية لتوقعات العام 2020 بسبب كورونا

كريستالينا جورجيفا: البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من التوقعات

رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم؛ أن يُجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعات النمو العالمي في ضوء تأثير جائحة فيروس كورونا والأضرار التي لحقت بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق.

وقالت مديرة الصندوق خلال مؤتمر صحافي عن بُعد برعاية فايننشال تايمز، اليوم: "إن البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من التوقعات، ومن المرجح جدًّا أن تصدر تحديثات توقعاتنا في وقت ما من يونيو القادم، وقد تكون التوقعات القادمة أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".

صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الجديد

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صندوق النقد: تحديثات سلبية لتوقعات العام 2020 بسبب كورونا
سبق

رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم؛ أن يُجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعات النمو العالمي في ضوء تأثير جائحة فيروس كورونا والأضرار التي لحقت بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق.

وقالت مديرة الصندوق خلال مؤتمر صحافي عن بُعد برعاية فايننشال تايمز، اليوم: "إن البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من التوقعات، ومن المرجح جدًّا أن تصدر تحديثات توقعاتنا في وقت ما من يونيو القادم، وقد تكون التوقعات القادمة أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:36 PM

صندوق النقد: تحديثات سلبية لتوقعات العام 2020 بسبب كورونا

كريستالينا جورجيفا: البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من التوقعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم؛ أن يُجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعات النمو العالمي في ضوء تأثير جائحة فيروس كورونا والأضرار التي لحقت بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق.

وقالت مديرة الصندوق خلال مؤتمر صحافي عن بُعد برعاية فايننشال تايمز، اليوم: "إن البيانات الواردة من دول كثيرة أسوأ من التوقعات، ومن المرجح جدًّا أن تصدر تحديثات توقعاتنا في وقت ما من يونيو القادم، وقد تكون التوقعات القادمة أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".

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