مكة..تعليق خدمة البوفيهات ومنع السفر الرمضانية خلال شهر رمضان

"البلديات" شكّلت فِرَقاً ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد بن محمد الشريف، أن الأمانة تعمل على تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المطاعم والمحلات التجارية ومنافذ بيع المواد الغذائية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "الشريف": إن وكالة البلديات شكلت فِرَقاً ميدانية لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية للطلبات الداخلية والخارجية في المطاعم، وبشكل خاص في المطاعم الشعبية، وتعليق خدمة البوفيهات المفتوحة في المطاعم ومنع موائد الطعام والسفر الرمضانية في الأحياء خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أنه سيتم السماح للمحلات التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل خلال الـ24 ساعة؛ وذلك لتقليل كثافة أعداد المتسوقين في أوقات الذروة، بالإضافة إلى ضبط المخالفات في الحدائق العامة والملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.

وأكَّد "الشريف" على سلامة وصحة ما يُعْرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين، والتحقق من طرق نقلها وحفظها وعرضها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.