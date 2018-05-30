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شاهد.. "محافظ الحريق" يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا"

رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات لتعزيز الأمن الفكري

أطلق محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك خلال استقبال الجربا بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل عثمان، ومساعده الشيخ فهد بن علي التميمي، اطلع خلالها على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الحملة حظيت برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "محافظ الحريق" يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا"
سبق

أطلق محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك خلال استقبال الجربا بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل عثمان، ومساعده الشيخ فهد بن علي التميمي، اطلع خلالها على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الحملة حظيت برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
03:25 PM

شاهد.. "محافظ الحريق" يطلق فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا"

رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات لتعزيز الأمن الفكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق محافظ الحريق محمد بن ناصر الجربا فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك خلال استقبال الجربا بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل عثمان، ومساعده الشيخ فهد بن علي التميمي، اطلع خلالها على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الحملة حظيت برعاية كريمة من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله، ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية، وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

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