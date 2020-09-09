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شرطة صامطة تنظم حملة تبرع بالدم لمنسوبيها

بالتعاون مع مختبر مستشفى المحافظة

أطلقت شرطة محافظة صامطة، اليوم الأربعاء، في مقرها؛ حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مختبر مستشفى صامطة العام.

وتستمر حملة التبرع يومين، وعملت شرطة المحافظة وبمتابعة من مدير المركز العقيد سعد القحطاني، على تهيئة الموقع الملائم داخل المركز لاستقبال الأفراد من منسوبي شرطة صامطة والراغبين في التبرع؛ دعمًا من شرطة المحافظة لبنك الدم بمستشفى صامطة العام.

وقدم مدير مستشفى صامطة يحيى ازيبي، شكره وتقديره لمدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وجميع أفراد الشرطة لمشاركتهم الرائعة والمبادرة القيمة لخدمة مرضى ومراجعي مستشفى صامطة العام واستشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم من أجل التبرع بالدم.

ومن جانبه قدم مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وكل منسوبي شرطة محافظة صامطة، شكرهم وتقديرهم لإدارة مستشفى صامطة العام وبنك الدم بالمستشفى، على التجاوب ودعم الحملة بالمعدات اللازمة والأجهزة الطبية؛ ما يساهم في نجاح الحملة بتوفيق الله.

شرطة محافظة صامطة حملة للتبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة صامطة تنظم حملة تبرع بالدم لمنسوبيها
سبق

أطلقت شرطة محافظة صامطة، اليوم الأربعاء، في مقرها؛ حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مختبر مستشفى صامطة العام.

وتستمر حملة التبرع يومين، وعملت شرطة المحافظة وبمتابعة من مدير المركز العقيد سعد القحطاني، على تهيئة الموقع الملائم داخل المركز لاستقبال الأفراد من منسوبي شرطة صامطة والراغبين في التبرع؛ دعمًا من شرطة المحافظة لبنك الدم بمستشفى صامطة العام.

وقدم مدير مستشفى صامطة يحيى ازيبي، شكره وتقديره لمدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وجميع أفراد الشرطة لمشاركتهم الرائعة والمبادرة القيمة لخدمة مرضى ومراجعي مستشفى صامطة العام واستشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم من أجل التبرع بالدم.

ومن جانبه قدم مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وكل منسوبي شرطة محافظة صامطة، شكرهم وتقديرهم لإدارة مستشفى صامطة العام وبنك الدم بالمستشفى، على التجاوب ودعم الحملة بالمعدات اللازمة والأجهزة الطبية؛ ما يساهم في نجاح الحملة بتوفيق الله.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
07:31 PM

شرطة صامطة تنظم حملة تبرع بالدم لمنسوبيها

بالتعاون مع مختبر مستشفى المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت شرطة محافظة صامطة، اليوم الأربعاء، في مقرها؛ حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع مختبر مستشفى صامطة العام.

وتستمر حملة التبرع يومين، وعملت شرطة المحافظة وبمتابعة من مدير المركز العقيد سعد القحطاني، على تهيئة الموقع الملائم داخل المركز لاستقبال الأفراد من منسوبي شرطة صامطة والراغبين في التبرع؛ دعمًا من شرطة المحافظة لبنك الدم بمستشفى صامطة العام.

وقدم مدير مستشفى صامطة يحيى ازيبي، شكره وتقديره لمدير شرطة محافظة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وجميع أفراد الشرطة لمشاركتهم الرائعة والمبادرة القيمة لخدمة مرضى ومراجعي مستشفى صامطة العام واستشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم من أجل التبرع بالدم.

ومن جانبه قدم مدير شرطة صامطة العقيد سعد بن مقبول القحطاني، وكل منسوبي شرطة محافظة صامطة، شكرهم وتقديرهم لإدارة مستشفى صامطة العام وبنك الدم بالمستشفى، على التجاوب ودعم الحملة بالمعدات اللازمة والأجهزة الطبية؛ ما يساهم في نجاح الحملة بتوفيق الله.

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