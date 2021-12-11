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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تشارك في مبادرة "السعودية الخضراء"

وضعت خطة لتشجير جميع المراكز التابعة لها في المملكة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، بتفعيل مبادرة "السعودية الخضراء"؛ وذلك استجابة لتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حيث شارك مدير عام الفرع ورؤساء الهيئات والمراكز، في زرع عدد من الأشجار في محيط مبنى الفرع وهيئات المحافظات؛ وذلك انطلاقًا من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ سعيد مشبب القحطاني، أنه تم وضع خطة لتشجير جميع هيئات المحافظات والمراكز التابعة للفرع.

الجدير بالذكر أن الرئيس العام وجّه بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة بجميع فروعها في مناطق المملكة، انطلاقًا من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

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هيئة الأمر بالمعروف بنجران تشارك في مبادرة "السعودية الخضراء"
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، بتفعيل مبادرة "السعودية الخضراء"؛ وذلك استجابة لتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حيث شارك مدير عام الفرع ورؤساء الهيئات والمراكز، في زرع عدد من الأشجار في محيط مبنى الفرع وهيئات المحافظات؛ وذلك انطلاقًا من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ سعيد مشبب القحطاني، أنه تم وضع خطة لتشجير جميع هيئات المحافظات والمراكز التابعة للفرع.

الجدير بالذكر أن الرئيس العام وجّه بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة بجميع فروعها في مناطق المملكة، انطلاقًا من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
06:04 PM

هيئة الأمر بالمعروف بنجران تشارك في مبادرة "السعودية الخضراء"

وضعت خطة لتشجير جميع المراكز التابعة لها في المملكة

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علي حفول - نجران
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، بتفعيل مبادرة "السعودية الخضراء"؛ وذلك استجابة لتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حيث شارك مدير عام الفرع ورؤساء الهيئات والمراكز، في زرع عدد من الأشجار في محيط مبنى الفرع وهيئات المحافظات؛ وذلك انطلاقًا من "مبادرة السعودية الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ سعيد مشبب القحطاني، أنه تم وضع خطة لتشجير جميع هيئات المحافظات والمراكز التابعة للفرع.

الجدير بالذكر أن الرئيس العام وجّه بتشجير مباني فروع وهيئات ومراكز الرئاسة بجميع فروعها في مناطق المملكة، انطلاقًا من أهمية نظافة البيئة وما أعلنت عنه المملكة بسعيها لخفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2030، وإعلان سمو ولي العهد عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة للتشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة.

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142 مليون ..

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