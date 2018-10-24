تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا. وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية. ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

"الصحة" في مؤتمر كورونا اليوم تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا عبدالحكيم شار سبق 2021-10-24 تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 12:24 AM

"الصحة" في مؤتمر كورونا اليوم تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا





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تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.



ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".