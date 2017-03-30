"الجوازات" تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لبعض خدماتها
من خلال منصة "أبشر"
أتاحت المديرية العامة للجوازات ومن خلال منصة "أبشر" الإلكترونية خدمة تفويض شخص آخر.
وقالت "الجوازات" بحسابها الرسمي عبر "تويتر"، إنه يمكنك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.
وأوضحت أنه من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني:
- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.
- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجوازات.
- إصدار إقامة (هوية مقيم).
- تجديد إقامة (هوية مقيم).
- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.
- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.
- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.
- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.
- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.
- الإبلاغ عن تغيب العمالة.
- إضافة تابع.
- فصل تابع.
- تحويل تابع إلى رب أسرة.
- تغيير مهنة.
- نقل خدمات.
- نقل معلومات.
- تمديد تأشيرة الزيارة.
- إصدار الجواز.
- تجديد الجواز.
- استلام الجواز .
- تسجيل خرج ولم يعد.
"الجوازات" تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لبعض خدماتها
ذياب الشمري
سبق
2021-03-29
أتاحت المديرية العامة للجوازات ومن خلال منصة "أبشر" الإلكترونية خدمة تفويض شخص آخر.
وقالت "الجوازات" بحسابها الرسمي عبر "تويتر"، إنه يمكنك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.
وأوضحت أنه من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني:
- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.
- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجوازات.
- إصدار إقامة (هوية مقيم).
- تجديد إقامة (هوية مقيم).
- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.
- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.
- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.
- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.
- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.
- الإبلاغ عن تغيب العمالة.
- إضافة تابع.
- فصل تابع.
- تحويل تابع إلى رب أسرة.
- تغيير مهنة.
- نقل خدمات.
- نقل معلومات.
- تمديد تأشيرة الزيارة.
- إصدار الجواز.
- تجديد الجواز.
- استلام الجواز .
- تسجيل خرج ولم يعد.
29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
10:10 PM
"الجوازات" تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لبعض خدماتها
من خلال منصة "أبشر"
أتاحت المديرية العامة للجوازات ومن خلال منصة "أبشر" الإلكترونية خدمة تفويض شخص آخر.
وقالت "الجوازات" بحسابها الرسمي عبر "تويتر"، إنه يمكنك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.
وأوضحت أنه من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني:
- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.
- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجوازات.
- إصدار إقامة (هوية مقيم).
- تجديد إقامة (هوية مقيم).
- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.
- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.
- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.
- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.
- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.
- الإبلاغ عن تغيب العمالة.
- إضافة تابع.
- فصل تابع.
- تحويل تابع إلى رب أسرة.
- تغيير مهنة.
- نقل خدمات.
- نقل معلومات.
- تمديد تأشيرة الزيارة.
- إصدار الجواز.
- تجديد الجواز.
- استلام الجواز .
- تسجيل خرج ولم يعد.