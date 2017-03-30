النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجوازات" تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لبعض خدماتها

من خلال منصة "أبشر"

أتاحت المديرية العامة للجوازات ومن خلال منصة "أبشر" الإلكترونية خدمة تفويض شخص آخر.

وقالت "الجوازات" بحسابها الرسمي عبر "تويتر"، إنه يمكنك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.

وأوضحت أنه من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني:

- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.

- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجوازات.

- إصدار إقامة (هوية مقيم).

- تجديد إقامة (هوية مقيم).

- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.


- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.

- الإبلاغ عن تغيب العمالة.

- إضافة تابع.

- فصل تابع.

- تحويل تابع إلى رب أسرة.

- تغيير مهنة.

- نقل خدمات.

- نقل معلومات.

- تمديد تأشيرة الزيارة.

- إصدار الجواز.

- تجديد الجواز.

- استلام الجواز .

- تسجيل خرج ولم يعد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات" تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لبعض خدماتها
سبق

أتاحت المديرية العامة للجوازات ومن خلال منصة "أبشر" الإلكترونية خدمة تفويض شخص آخر.

وقالت "الجوازات" بحسابها الرسمي عبر "تويتر"، إنه يمكنك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.

وأوضحت أنه من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني:

- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.

- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجوازات.

- إصدار إقامة (هوية مقيم).

- تجديد إقامة (هوية مقيم).

- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.


- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.

- الإبلاغ عن تغيب العمالة.

- إضافة تابع.

- فصل تابع.

- تحويل تابع إلى رب أسرة.

- تغيير مهنة.

- نقل خدمات.

- نقل معلومات.

- تمديد تأشيرة الزيارة.

- إصدار الجواز.

- تجديد الجواز.

- استلام الجواز .

- تسجيل خرج ولم يعد.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
10:10 PM

"الجوازات" تتيح خدمة التفويض الإلكتروني لبعض خدماتها

من خلال منصة "أبشر"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
3,044

أتاحت المديرية العامة للجوازات ومن خلال منصة "أبشر" الإلكترونية خدمة تفويض شخص آخر.

وقالت "الجوازات" بحسابها الرسمي عبر "تويتر"، إنه يمكنك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية تفويض شخص آخر لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ معاملاتك نيابةً عنك.

وأوضحت أنه من الخدمات المتاحة للتفويض الإلكتروني:

- إصدار وإلغاء تصاريح سفر التابعين.

- الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجوازات.

- إصدار إقامة (هوية مقيم).

- تجديد إقامة (هوية مقيم).

- استلام الإقامة (هوية مقيم) بعد الطباعة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة.

- إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي.


- الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم.

- الإبلاغ عن فقدان جواز مقيم.

- الإبلاغ عن تغيب العمالة.

- إضافة تابع.

- فصل تابع.

- تحويل تابع إلى رب أسرة.

- تغيير مهنة.

- نقل خدمات.

- نقل معلومات.

- تمديد تأشيرة الزيارة.

- إصدار الجواز.

- تجديد الجواز.

- استلام الجواز .

- تسجيل خرج ولم يعد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,643
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,726
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,923

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة