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"مشعل بن ماجد" يكرم مركز حي المنتزهات النموذجي بـ"جدة"

كأحد مراكز الأحياء المتميزة تزامناً مع مناسبة حفل إنجاز 3

كرّم محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم, مركز حي المنتزهات النموذجي كأحد مراكز الأحياء المتميزة بالمحافظة، تزامناً مع مناسبة حفل إنجاز 3.

وبهذه المناسبة شكر سموه جمعية مراكز الأحياء بجدة ودورها الكبير في تحقيق أهدافها، مسجلاً إعجابه بالجهود العظيمة لأبناء وبنات الوطن, وتحديداً خلال جائحة كورونا والخدمات المقدمة داعياً لمواصلة العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ودشن الأمير مشعل بن ماجد البوابة الإلكترونية للجمعية ومنصتي "جيرة" و"أرزاق" حيث تهدف البوابة الإلكترونية إلى تقديم عدد من الخدمات لأهالي الأحياء وتتيح لهم متابعة الأنشطة التي تهم سكان كل حي والتسجيل في الفعاليات المقامة, كما يستطيع الأهالي من خلالها حجز الملاعب والقاعات.

كما تقدم بوابة جيرة عدداً من الخدمات لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، والأسر المنتجة كما يتضمن متجراً إلكترونياً متكامل الخدمات ومنها التمكين، التدريب، الإنتاج الإعلامي، التمويل.


فيما تقدم منصة أرزاق, وهي إحدى مبادرات الجمعية، شراكات مع جمعيات خيرية متخصصة متاحة لجميع أفراد المجتمع التكافل والإسهام في دعم الأفراد والأسر المحتاجة وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم بصورة مستمرة.

من جانبه, أعرب رئيس مجلس حي المنتزهات الدكتور شوقي الزهراني أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الحي ومنسوبيه عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والدعم المستمر في تتويج جهود العاملين بالمركز ومتابعة كل ما من شأنه تلبية احتياجات السكان والمساهمة في تنمية المكان والإنسان وتحسين جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن مركز حي المنتزهات النموذجي هو أول مركز حي نموذجي تم افتتاحه من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبشراكة مجتمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وما زال المركز يعمل على تحقيق أهدافه في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع, والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية , وتنمية القدرات وقيم التواصل بالإضافة لاستثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع ورفع الحس الوطني وتعزيز المشاركات في حال الأزمات وتفعيل العمل التطوعي المؤسسي والمحافظة على المكتسبات العامة.

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"مشعل بن ماجد" يكرم مركز حي المنتزهات النموذجي بـ"جدة"
سبق

كرّم محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم, مركز حي المنتزهات النموذجي كأحد مراكز الأحياء المتميزة بالمحافظة، تزامناً مع مناسبة حفل إنجاز 3.

وبهذه المناسبة شكر سموه جمعية مراكز الأحياء بجدة ودورها الكبير في تحقيق أهدافها، مسجلاً إعجابه بالجهود العظيمة لأبناء وبنات الوطن, وتحديداً خلال جائحة كورونا والخدمات المقدمة داعياً لمواصلة العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ودشن الأمير مشعل بن ماجد البوابة الإلكترونية للجمعية ومنصتي "جيرة" و"أرزاق" حيث تهدف البوابة الإلكترونية إلى تقديم عدد من الخدمات لأهالي الأحياء وتتيح لهم متابعة الأنشطة التي تهم سكان كل حي والتسجيل في الفعاليات المقامة, كما يستطيع الأهالي من خلالها حجز الملاعب والقاعات.

كما تقدم بوابة جيرة عدداً من الخدمات لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، والأسر المنتجة كما يتضمن متجراً إلكترونياً متكامل الخدمات ومنها التمكين، التدريب، الإنتاج الإعلامي، التمويل.


فيما تقدم منصة أرزاق, وهي إحدى مبادرات الجمعية، شراكات مع جمعيات خيرية متخصصة متاحة لجميع أفراد المجتمع التكافل والإسهام في دعم الأفراد والأسر المحتاجة وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم بصورة مستمرة.

من جانبه, أعرب رئيس مجلس حي المنتزهات الدكتور شوقي الزهراني أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الحي ومنسوبيه عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والدعم المستمر في تتويج جهود العاملين بالمركز ومتابعة كل ما من شأنه تلبية احتياجات السكان والمساهمة في تنمية المكان والإنسان وتحسين جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن مركز حي المنتزهات النموذجي هو أول مركز حي نموذجي تم افتتاحه من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبشراكة مجتمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وما زال المركز يعمل على تحقيق أهدافه في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع, والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية , وتنمية القدرات وقيم التواصل بالإضافة لاستثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع ورفع الحس الوطني وتعزيز المشاركات في حال الأزمات وتفعيل العمل التطوعي المؤسسي والمحافظة على المكتسبات العامة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:11 AM

"مشعل بن ماجد" يكرم مركز حي المنتزهات النموذجي بـ"جدة"

كأحد مراكز الأحياء المتميزة تزامناً مع مناسبة حفل إنجاز 3

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرّم محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم, مركز حي المنتزهات النموذجي كأحد مراكز الأحياء المتميزة بالمحافظة، تزامناً مع مناسبة حفل إنجاز 3.

وبهذه المناسبة شكر سموه جمعية مراكز الأحياء بجدة ودورها الكبير في تحقيق أهدافها، مسجلاً إعجابه بالجهود العظيمة لأبناء وبنات الوطن, وتحديداً خلال جائحة كورونا والخدمات المقدمة داعياً لمواصلة العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ودشن الأمير مشعل بن ماجد البوابة الإلكترونية للجمعية ومنصتي "جيرة" و"أرزاق" حيث تهدف البوابة الإلكترونية إلى تقديم عدد من الخدمات لأهالي الأحياء وتتيح لهم متابعة الأنشطة التي تهم سكان كل حي والتسجيل في الفعاليات المقامة, كما يستطيع الأهالي من خلالها حجز الملاعب والقاعات.

كما تقدم بوابة جيرة عدداً من الخدمات لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال الحرفية واليدوية، والأسر المنتجة كما يتضمن متجراً إلكترونياً متكامل الخدمات ومنها التمكين، التدريب، الإنتاج الإعلامي، التمويل.


فيما تقدم منصة أرزاق, وهي إحدى مبادرات الجمعية، شراكات مع جمعيات خيرية متخصصة متاحة لجميع أفراد المجتمع التكافل والإسهام في دعم الأفراد والأسر المحتاجة وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم بصورة مستمرة.

من جانبه, أعرب رئيس مجلس حي المنتزهات الدكتور شوقي الزهراني أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الحي ومنسوبيه عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد والدعم المستمر في تتويج جهود العاملين بالمركز ومتابعة كل ما من شأنه تلبية احتياجات السكان والمساهمة في تنمية المكان والإنسان وتحسين جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن مركز حي المنتزهات النموذجي هو أول مركز حي نموذجي تم افتتاحه من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وبشراكة مجتمعية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وما زال المركز يعمل على تحقيق أهدافه في نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع, والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية , وتنمية القدرات وقيم التواصل بالإضافة لاستثمار أوقات فراغ الشباب والشابات فيما يعود بالنفع على المجتمع ورفع الحس الوطني وتعزيز المشاركات في حال الأزمات وتفعيل العمل التطوعي المؤسسي والمحافظة على المكتسبات العامة.

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