النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

356 طالبة من جامعة الملك خالد يثرون مشروع "ويكي-دوّن" بـ 400 مقال مترجم

الدارة: ضمن برنامج التعاون مع مؤسسات المجتمع لتعزيز المحتوى العربي الرقمي

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، عن رقم جديد حققه مشروع #ويكي_دوّن بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز مع جهة تعليمية جديدة، وهي جامعة الملك خالد، وذلك ضمن برنامجه التعاوني المستمر مع مؤسسات المجتمع وأفراده لتعزيز المحتوى العربي الرقمي العالمي.

جاء ذلك تعليقاً من "الدارة" على ما نشرته "ويكيبيديا العربي" التي قالت: أثرى مشروع ويكي دون في دارة الملك عبدالعزيز المحتوى العربي على ويكيبيديا العربية بنحو (400) مقال مُترجم عملت عليها 356 طالبة من جامعة الملك خالد.

يُذكر أن مشروع ويكي-دوّن بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي بدارة الملك عبدالعزيز يعمل على استزراع مجموعات ويكيبيدية في المؤسسات التعليمية السعودية في الداخل والخارج بهدف تقديم نماذج تحفز الآخرين للإقدام على الكتابة في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" من أجل زيادة المحتوى العربي في أكبر ساحة توثيقية معلوماتية مجانية على الإنترنت.

وقبل عدة شهور اختتم المشروع الرائد الذي لم يكمل عقده الأول برنامجًا تعاونيًا يصب في ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد ممثلة في قسم اللغات والترجمة، حيث حرر هذا البرنامج بوساطة 60 طالبة متطوعة أكثر من 100 مقالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من المقالات الموثوقة والمحكمة ذات الصبغة المعلوماتية الأصيلة، وقدم مشروع ويكي-دوّن للطالبات تدريبًا خاصًا على اشتراطات الترجمة في الموسوعة العالمية مع أساسيات التعامل مع إمكاناتها وأفكارها.

وتعد دارة الملك عبدالعزيز إحدى المؤسسات الحكومية التي بادرت مبكرًا بالتفاعل مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم المحتوى العربي في ويكيبيديا إيمانًا منها بغنى التاريخ السعودي والعربي والإسلامي بالمآثر الفكرية التي أثرت وتأثرت بالإنتاج المعرفي البشري.

جامعة الملك خالد مشروع ويكي دوّن

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
356 طالبة من جامعة الملك خالد يثرون مشروع "ويكي-دوّن" بـ 400 مقال مترجم
سبق

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، عن رقم جديد حققه مشروع #ويكي_دوّن بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز مع جهة تعليمية جديدة، وهي جامعة الملك خالد، وذلك ضمن برنامجه التعاوني المستمر مع مؤسسات المجتمع وأفراده لتعزيز المحتوى العربي الرقمي العالمي.

جاء ذلك تعليقاً من "الدارة" على ما نشرته "ويكيبيديا العربي" التي قالت: أثرى مشروع ويكي دون في دارة الملك عبدالعزيز المحتوى العربي على ويكيبيديا العربية بنحو (400) مقال مُترجم عملت عليها 356 طالبة من جامعة الملك خالد.

يُذكر أن مشروع ويكي-دوّن بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي بدارة الملك عبدالعزيز يعمل على استزراع مجموعات ويكيبيدية في المؤسسات التعليمية السعودية في الداخل والخارج بهدف تقديم نماذج تحفز الآخرين للإقدام على الكتابة في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" من أجل زيادة المحتوى العربي في أكبر ساحة توثيقية معلوماتية مجانية على الإنترنت.

وقبل عدة شهور اختتم المشروع الرائد الذي لم يكمل عقده الأول برنامجًا تعاونيًا يصب في ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد ممثلة في قسم اللغات والترجمة، حيث حرر هذا البرنامج بوساطة 60 طالبة متطوعة أكثر من 100 مقالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من المقالات الموثوقة والمحكمة ذات الصبغة المعلوماتية الأصيلة، وقدم مشروع ويكي-دوّن للطالبات تدريبًا خاصًا على اشتراطات الترجمة في الموسوعة العالمية مع أساسيات التعامل مع إمكاناتها وأفكارها.

وتعد دارة الملك عبدالعزيز إحدى المؤسسات الحكومية التي بادرت مبكرًا بالتفاعل مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم المحتوى العربي في ويكيبيديا إيمانًا منها بغنى التاريخ السعودي والعربي والإسلامي بالمآثر الفكرية التي أثرت وتأثرت بالإنتاج المعرفي البشري.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:58 AM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
12:38 PM

356 طالبة من جامعة الملك خالد يثرون مشروع "ويكي-دوّن" بـ 400 مقال مترجم

الدارة: ضمن برنامج التعاون مع مؤسسات المجتمع لتعزيز المحتوى العربي الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
263

كشفت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، عن رقم جديد حققه مشروع #ويكي_دوّن بـ #دارة_الملك_عبدالعزيز مع جهة تعليمية جديدة، وهي جامعة الملك خالد، وذلك ضمن برنامجه التعاوني المستمر مع مؤسسات المجتمع وأفراده لتعزيز المحتوى العربي الرقمي العالمي.

جاء ذلك تعليقاً من "الدارة" على ما نشرته "ويكيبيديا العربي" التي قالت: أثرى مشروع ويكي دون في دارة الملك عبدالعزيز المحتوى العربي على ويكيبيديا العربية بنحو (400) مقال مُترجم عملت عليها 356 طالبة من جامعة الملك خالد.

يُذكر أن مشروع ويكي-دوّن بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي بدارة الملك عبدالعزيز يعمل على استزراع مجموعات ويكيبيدية في المؤسسات التعليمية السعودية في الداخل والخارج بهدف تقديم نماذج تحفز الآخرين للإقدام على الكتابة في الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" من أجل زيادة المحتوى العربي في أكبر ساحة توثيقية معلوماتية مجانية على الإنترنت.

وقبل عدة شهور اختتم المشروع الرائد الذي لم يكمل عقده الأول برنامجًا تعاونيًا يصب في ذلك بالتعاون مع جامعة الملك خالد ممثلة في قسم اللغات والترجمة، حيث حرر هذا البرنامج بوساطة 60 طالبة متطوعة أكثر من 100 مقالة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية من المقالات الموثوقة والمحكمة ذات الصبغة المعلوماتية الأصيلة، وقدم مشروع ويكي-دوّن للطالبات تدريبًا خاصًا على اشتراطات الترجمة في الموسوعة العالمية مع أساسيات التعامل مع إمكاناتها وأفكارها.

وتعد دارة الملك عبدالعزيز إحدى المؤسسات الحكومية التي بادرت مبكرًا بالتفاعل مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لدعم المحتوى العربي في ويكيبيديا إيمانًا منها بغنى التاريخ السعودي والعربي والإسلامي بالمآثر الفكرية التي أثرت وتأثرت بالإنتاج المعرفي البشري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,001
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,168
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,645
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,463

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة