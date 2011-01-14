استذكر السفير الأفغاني السابق سيد جلال الدعم والهدية الكبيرة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - من كتاب الله بتأمين ربع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لجمهورية أفغانستان الإسلامية. وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج المجلس الخليجي الذي يعرض عبر شاشات السعودية 24 ويقدمه الإعلامي رياض الودعان، حيث تناول البرنامج في أحد محاور تدشين وافتتاح معرض المصحف الشريف بالرياض الذي دشنه اليوم الخميس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ. وبيّن السفير "جلال" أن المملكة تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم العون والمساعدة لهم ومن ذلك توفير وطباعة المصحف وتراجم معانيها بلغات عالمية. وأشاد بالدور الذي قام به وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في متابعة تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لشحن المصاحف عبر طائرتين محملتين وتم توزيعها لمساجد وجوامع أفغانستان والتي اعتبرها أغلى هدية. وقال في ختام مشاركته : مما يفرحنا إن من بين العاملين بالمجمع أحد أبناء بلدي وهو يعمل بالزخارف للمصاحف، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما العظيمة في خدمة كتاب الله والتيسير على الناس للحصول عليها بالمجان.

سفير أفغانستان: هدية الملك سلمان هي الأغلى.. والمملكة تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام عبدالله العنزي سبق 2022-01-14 استذكر السفير الأفغاني السابق سيد جلال الدعم والهدية الكبيرة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - من كتاب الله بتأمين ربع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.



وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج المجلس الخليجي الذي يعرض عبر شاشات السعودية 24 ويقدمه الإعلامي رياض الودعان، حيث تناول البرنامج في أحد محاور تدشين وافتتاح معرض المصحف الشريف بالرياض الذي دشنه اليوم الخميس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.



وبيّن السفير "جلال" أن المملكة تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم العون والمساعدة لهم ومن ذلك توفير وطباعة المصحف وتراجم معانيها بلغات عالمية.



وأشاد بالدور الذي قام به وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في متابعة تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لشحن المصاحف عبر طائرتين محملتين وتم توزيعها لمساجد وجوامع أفغانستان والتي اعتبرها أغلى هدية.



وقال في ختام مشاركته : مما يفرحنا إن من بين العاملين بالمجمع أحد أبناء بلدي وهو يعمل بالزخارف للمصاحف، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما العظيمة في خدمة كتاب الله والتيسير على الناس للحصول عليها بالمجان.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 01:00 AM

سفير أفغانستان: هدية الملك سلمان هي الأغلى.. والمملكة تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام استذكر الطائرتين المحملتين بربع مليون نسخة من المصحف لتوزيعها بالجوامع





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استذكر السفير الأفغاني السابق سيد جلال الدعم والهدية الكبيرة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - من كتاب الله بتأمين ربع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.



وتفصيلاً، جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج المجلس الخليجي الذي يعرض عبر شاشات السعودية 24 ويقدمه الإعلامي رياض الودعان، حيث تناول البرنامج في أحد محاور تدشين وافتتاح معرض المصحف الشريف بالرياض الذي دشنه اليوم الخميس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.



وبيّن السفير "جلال" أن المملكة تقوم بدور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين وتقديم العون والمساعدة لهم ومن ذلك توفير وطباعة المصحف وتراجم معانيها بلغات عالمية.



وأشاد بالدور الذي قام به وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في متابعة تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لشحن المصاحف عبر طائرتين محملتين وتم توزيعها لمساجد وجوامع أفغانستان والتي اعتبرها أغلى هدية.



وقال في ختام مشاركته : مما يفرحنا إن من بين العاملين بالمجمع أحد أبناء بلدي وهو يعمل بالزخارف للمصاحف، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما العظيمة في خدمة كتاب الله والتيسير على الناس للحصول عليها بالمجان.