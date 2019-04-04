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"هيئة الاتصالات" تُواصل جولاتها التفتيشية على فروع الشركات بالمناطق

للتأكد من التزامها بالتوجيهات الخاصة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بتوجيه الهيئة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات، وتطبيق آليات مثل عرض البطاقات التعريفية بمزايا وخصائص واستثناءات الباقات على الشاشات الإلكترونية بالفروع، وإطلاع العملاء عليها قبل الاشتراك في الباقات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد وَجّهت -في مارس الماضي- شركات الاتصالات في المملكة بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين؛ بما يضمن التعريف بها وفق عدد من الشروط والمحددات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تُواصل جولاتها التفتيشية على فروع الشركات بالمناطق
سبق

نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بتوجيه الهيئة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات، وتطبيق آليات مثل عرض البطاقات التعريفية بمزايا وخصائص واستثناءات الباقات على الشاشات الإلكترونية بالفروع، وإطلاع العملاء عليها قبل الاشتراك في الباقات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد وَجّهت -في مارس الماضي- شركات الاتصالات في المملكة بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين؛ بما يضمن التعريف بها وفق عدد من الشروط والمحددات.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:15 AM

"هيئة الاتصالات" تُواصل جولاتها التفتيشية على فروع الشركات بالمناطق

للتأكد من التزامها بالتوجيهات الخاصة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جولات تفتيشية على فروع شركات الاتصالات في مختلف مناطق المملكة؛ للتأكد من التزامها بتوجيه الهيئة بمضاعفة الإفصاح عن تفاصيل الباقات، وتطبيق آليات مثل عرض البطاقات التعريفية بمزايا وخصائص واستثناءات الباقات على الشاشات الإلكترونية بالفروع، وإطلاع العملاء عليها قبل الاشتراك في الباقات.

يُذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد وَجّهت -في مارس الماضي- شركات الاتصالات في المملكة بمضاعفة آليات الإفصاح عن تفاصيل الخصائص والمزايا الرئيسية المتعلقة بالباقات والعروض التي تطرحها الشركات للمستخدمين؛ بما يضمن التعريف بها وفق عدد من الشروط والمحددات.

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