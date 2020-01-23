أمريكا تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة

بومبيو: هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة.

وبحسب وزير الخارجية بومبيو؛ فإن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن.

وقال بومبيو في بيان صحفي: إن الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان؛ سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأضاف: "وحدها الحكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة، ويمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية".