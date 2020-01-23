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أمريكا تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة

بومبيو: هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة.

وبحسب وزير الخارجية بومبيو؛ فإن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن.

وقال بومبيو في بيان صحفي: إن الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان؛ سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأضاف: "وحدها الحكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة، ويمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية".

أمريكا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة اللبنانية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة
سبق

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة.

وبحسب وزير الخارجية بومبيو؛ فإن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن.

وقال بومبيو في بيان صحفي: إن الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان؛ سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأضاف: "وحدها الحكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة، ويمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية".

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:07 AM

أمريكا تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة

بومبيو: هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، الحكومة اللبنانية الجديدة إلى القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة.

وبحسب وزير الخارجية بومبيو؛ فإن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظل الانهيار الاقتصادي الراهن.

وقال بومبيو في بيان صحفي: إن الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان؛ سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وأضاف: "وحدها الحكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة، ويمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية".

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