النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"توري" يلتقي سفير خادم الحرمين لبحث التعاون على الصعيد الإعلامي

بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي لجمهورية كوت ديفوار سيدي يتوموكو توري في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المملكة وكوت ديفوار على الصعيد الإعلامي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"توري" يلتقي سفير خادم الحرمين لبحث التعاون على الصعيد الإعلامي
سبق

التقى وزير الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي لجمهورية كوت ديفوار سيدي يتوموكو توري في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المملكة وكوت ديفوار على الصعيد الإعلامي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:32 PM

"توري" يلتقي سفير خادم الحرمين لبحث التعاون على الصعيد الإعلامي

بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
443

التقى وزير الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي لجمهورية كوت ديفوار سيدي يتوموكو توري في مكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين المملكة وكوت ديفوار على الصعيد الإعلامي، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة