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#لتبقى توصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم

طالبت بإغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل

‏‫أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يقلل من استهلاك الكهرباء.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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#لتبقى توصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم
سبق

‏‫أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يقلل من استهلاك الكهرباء.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
04:12 PM

#لتبقى توصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم

طالبت بإغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
3,763

‏‫أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يقلل من استهلاك الكهرباء.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في "بطاقة كفاءة الطاقة"؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 - 15 سم لزيادة مجال تهوية أنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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