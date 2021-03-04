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بقيادة المتطرف "غلي".. مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى

تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 36 مستوطنًا متطرفًا بقيادة المتطرف إيهودا غلي تجولوا في محيط مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة.

المسجد الأقصى

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بقيادة المتطرف "غلي".. مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 36 مستوطنًا متطرفًا بقيادة المتطرف إيهودا غلي تجولوا في محيط مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:54 PM

بقيادة المتطرف "غلي".. مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى

تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 36 مستوطنًا متطرفًا بقيادة المتطرف إيهودا غلي تجولوا في محيط مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة.

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