بقيادة المتطرف "غلي".. مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى

تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 36 مستوطنًا متطرفًا بقيادة المتطرف إيهودا غلي تجولوا في محيط مسجد باب الرحمة على شكل مجموعات قبل أن يغادروا المكان من باب المغاربة.