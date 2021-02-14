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"البيئة": القنفذة تمتلك ثروة سمكية يقدر إنتاجها بـ 5500 طن سنويًّا

تتميز المحافظة بشعابها المرجانية وجزرها وواجهة بحرية طولها 165 كم

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الإنتاج السمكي في محافظة القنفذة حاليًّا يقدر بحوالي 5500 طن سنويًّا.

وتفصيلًا: أكد "الغامدي" على أهمية دور الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان حسن استغلالها واستثمارها.

وتتميز القنفذة بتعدد جزرها وشعابها المرجانية وإنتاجها السمكي؛ حيث تمتلك المحافظة مقومات إستراتجية لتكون مراكز جذب سياحي واستثماري كبير على ساحل البحر الأحمر وفرص واعدة كبيرة مستقبلاً؛ حيث يوجد بها نحو 68 جزيرة تمتد من جزيرة جبل دوقة شمالاً إلى جزيرة جبل الصبايا جنوباً، ويبلغ طول الواجهة البحرية لمحافظة القنفذة حوالي 165 كيلومترًا على البحر الأحمر.

ومن أشهر الجزر بالمحافظة جزيرة محمية "أم القماري" وجزيرة "جبل الصبايا" وجزيرة "جبل دوقة"، بالإضافة إلى العديد من الجزر مثل (الأغثم، أم القماري الفوقانية والتحية، أم الصيفة، شعارين الجنوبية والشامية، أم العشم، والصيل، وجزيرة البلام أو جزيرة الميناء، العقيقة، والبطائن وثرى والطويلة أم الربيس، أم علي، أم البساس).

جرى مؤخرًا أعمال مسح بحري وبري لتوثيق الجزر والشعاب المرجانية، وذلك عندما باشرت الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بمشاركة مختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وأهل الخبرة من الصيادين بالمحافظة، واستمرت أعمال المسح والتوثيق ثلاثة أيام عبر فريقين انطلقا على قوارب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوثيق الجزر والشعاب المرجانية، وكانت نقطة الانطلاق من مرفأ الصيادين بالقنفذة.

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"البيئة": القنفذة تمتلك ثروة سمكية يقدر إنتاجها بـ 5500 طن سنويًّا
سبق

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الإنتاج السمكي في محافظة القنفذة حاليًّا يقدر بحوالي 5500 طن سنويًّا.

وتفصيلًا: أكد "الغامدي" على أهمية دور الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان حسن استغلالها واستثمارها.

وتتميز القنفذة بتعدد جزرها وشعابها المرجانية وإنتاجها السمكي؛ حيث تمتلك المحافظة مقومات إستراتجية لتكون مراكز جذب سياحي واستثماري كبير على ساحل البحر الأحمر وفرص واعدة كبيرة مستقبلاً؛ حيث يوجد بها نحو 68 جزيرة تمتد من جزيرة جبل دوقة شمالاً إلى جزيرة جبل الصبايا جنوباً، ويبلغ طول الواجهة البحرية لمحافظة القنفذة حوالي 165 كيلومترًا على البحر الأحمر.

ومن أشهر الجزر بالمحافظة جزيرة محمية "أم القماري" وجزيرة "جبل الصبايا" وجزيرة "جبل دوقة"، بالإضافة إلى العديد من الجزر مثل (الأغثم، أم القماري الفوقانية والتحية، أم الصيفة، شعارين الجنوبية والشامية، أم العشم، والصيل، وجزيرة البلام أو جزيرة الميناء، العقيقة، والبطائن وثرى والطويلة أم الربيس، أم علي، أم البساس).

جرى مؤخرًا أعمال مسح بحري وبري لتوثيق الجزر والشعاب المرجانية، وذلك عندما باشرت الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بمشاركة مختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وأهل الخبرة من الصيادين بالمحافظة، واستمرت أعمال المسح والتوثيق ثلاثة أيام عبر فريقين انطلقا على قوارب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوثيق الجزر والشعاب المرجانية، وكانت نقطة الانطلاق من مرفأ الصيادين بالقنفذة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
09:05 PM

"البيئة": القنفذة تمتلك ثروة سمكية يقدر إنتاجها بـ 5500 طن سنويًّا

تتميز المحافظة بشعابها المرجانية وجزرها وواجهة بحرية طولها 165 كم

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عبدالله الراجحي - الرياض
2
1,080

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الإنتاج السمكي في محافظة القنفذة حاليًّا يقدر بحوالي 5500 طن سنويًّا.

وتفصيلًا: أكد "الغامدي" على أهمية دور الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة على الثروة السمكية وإنمائها وتطويرها وحمايتها واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان حسن استغلالها واستثمارها.

وتتميز القنفذة بتعدد جزرها وشعابها المرجانية وإنتاجها السمكي؛ حيث تمتلك المحافظة مقومات إستراتجية لتكون مراكز جذب سياحي واستثماري كبير على ساحل البحر الأحمر وفرص واعدة كبيرة مستقبلاً؛ حيث يوجد بها نحو 68 جزيرة تمتد من جزيرة جبل دوقة شمالاً إلى جزيرة جبل الصبايا جنوباً، ويبلغ طول الواجهة البحرية لمحافظة القنفذة حوالي 165 كيلومترًا على البحر الأحمر.

ومن أشهر الجزر بالمحافظة جزيرة محمية "أم القماري" وجزيرة "جبل الصبايا" وجزيرة "جبل دوقة"، بالإضافة إلى العديد من الجزر مثل (الأغثم، أم القماري الفوقانية والتحية، أم الصيفة، شعارين الجنوبية والشامية، أم العشم، والصيل، وجزيرة البلام أو جزيرة الميناء، العقيقة، والبطائن وثرى والطويلة أم الربيس، أم علي، أم البساس).

جرى مؤخرًا أعمال مسح بحري وبري لتوثيق الجزر والشعاب المرجانية، وذلك عندما باشرت الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية بمشاركة مختصين بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة وأهل الخبرة من الصيادين بالمحافظة، واستمرت أعمال المسح والتوثيق ثلاثة أيام عبر فريقين انطلقا على قوارب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوثيق الجزر والشعاب المرجانية، وكانت نقطة الانطلاق من مرفأ الصيادين بالقنفذة.

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