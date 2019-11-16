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أمطار على مرتفعات جازان وجريان للأودية.. و"الدفاع المدني" يطلق تحذيراته

أهاب بالجميع عدم المخاطرة بقطع مياه السيول

تشهد عدد من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل تلك الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، أو عدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

جازان أمطار الأودية الدفاع المدني السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار على مرتفعات جازان وجريان للأودية.. و"الدفاع المدني" يطلق تحذيراته
سبق

تشهد عدد من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل تلك الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، أو عدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
07:03 PM

أمطار على مرتفعات جازان وجريان للأودية.. و"الدفاع المدني" يطلق تحذيراته

أهاب بالجميع عدم المخاطرة بقطع مياه السيول

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فهد كاملي - جازان
0
792

تشهد عدد من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان أمطاراً ما بين المتوسطة والغزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل تلك الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، أو عدم المجازفة بدخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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