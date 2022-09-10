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وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا

قال: ملتزمون بمحاسبة طهران

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب اليوم، التزام بلاده ومجموعة E3 بمحاسبة النظام الإيراني وعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي.

وقال في بيان اليوم بمناسبة لقائه وزيري الخارحية: الألماني هيكو ماس، والفرنسي يان لودريان، في ختام اجتماع مجموعة E3: "يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا، يجب أن تمتثل طهران لالتزاماتها النووية، وأن تحافظ على خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأضاف، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "نحن ملتزمون بمحاسبة إيران".

وزير الخارجية البريطاني دومينك راب

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا
سبق

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب اليوم، التزام بلاده ومجموعة E3 بمحاسبة النظام الإيراني وعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي.

وقال في بيان اليوم بمناسبة لقائه وزيري الخارحية: الألماني هيكو ماس، والفرنسي يان لودريان، في ختام اجتماع مجموعة E3: "يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا، يجب أن تمتثل طهران لالتزاماتها النووية، وأن تحافظ على خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأضاف، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "نحن ملتزمون بمحاسبة إيران".

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:17 PM

وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا

قال: ملتزمون بمحاسبة طهران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب اليوم، التزام بلاده ومجموعة E3 بمحاسبة النظام الإيراني وعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي.

وقال في بيان اليوم بمناسبة لقائه وزيري الخارحية: الألماني هيكو ماس، والفرنسي يان لودريان، في ختام اجتماع مجموعة E3: "يجب ألا تطور إيران سلاحًا نوويًّا، يجب أن تمتثل طهران لالتزاماتها النووية، وأن تحافظ على خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأضاف، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "نحن ملتزمون بمحاسبة إيران".

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